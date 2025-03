El escandaloso cruce a los gritos entre Laura Ubfal y Emma Vich en pleno vivo: "Hablás..."

Acto seguido, la periodista de espectáculos intentó explicar el accionar del jugador, pero el peluquero la interrumpió y dio su punto de vista. Fue ahí cuando Ubfal estalló y expresó enojada: “Chicos, estoy hablando”.

Inmediatamente, Emma le gritó: “Bueno, Laura, estamos hablando nosotros. Hablás todo el día, hablás todo el programa”. “Porque soy conductora, acá hay conductores. Yo te doy la palabra”, disparó la comunicadora.

Los seguidores del ciclo no tardaron en reaccionar y comentaron: "Les hicieron creer que cualquiera puede trabajar en medios y desconocen reglas elementales"; "Me estresa que esté tan normalizado interrumpir cuando otra persona habla" y "Emma es un desubicado, agresivo, como siempre. Menos mal que no entró", entre otros mensajes.

Embed

La decisión indeclinable de Gran Hermano tras la fuerte acusación de Bati contra Luciana

En las últimas horas, Santiago Larrivey, a quien todos conocen como Bati, puso a todos sus compañeros de Gran Hermano 2024 en alerta tras sus declaraciones sobre Luciana Martínez.

El muchacho dijo que se siente incómodo con algunos comentarios o cuando la jugadora se le acerca por demás.

Bati asegura que tuvo una charla con Luciana y le pidió que deje de hacer estas cosas, pero que ella no lo toma en serio.

Ante los dichos del participante, Santiago del Moro reveló que la producción de Gran Hermano prestó atención y emitirán un comunicado al respecto.

"Ante tantas consultas les confirmo que esta noche habrá comunicado de Gran Hermano con respecto a lo que manifestó Bati", expresó el conductor en un posteo en su cuenta de Instagram.