Barby Silenzi confirmó qué la hizo enojar y detonó su separación de El Polaco: "No voy a tolerar más"

"Uno a veces se equivoca y cuando hay una familia está bueno intentar y dio una nota que me amí dejó helada y le dije: ´¿por qué dijiste esto?´", se sinceró.

"Se lo plantee yo al ver esta nota. Uno a veces se cansa de tantas mentiras reiteradas, sentí que no me puso en el lugar de su mujer", continuó firme Barby Silenzi.

En ese sentido, la bailarina aclaró: "Tomé la decisión de que nos separamos definitivamente porque ya no da para más y por más que intentemos hay cosas que no se pueden arreglar y no nos vamos a entender".

"Por mi parte es definitivo, hay cosas que no voy a tolerar más", cerró contunente en su postura.

Separados y enfrentados: la frase de El Polaco que hizo explotar a Barby Silenzi

Después de que se conociera la separación entre Barby Silenzi y el cantante El Polaco, luego de varios años juntos, la bailarina realizó una dramática acusación contra el artista que sorprendió a miles de sus fanáticos.

En una reciente entrevista, la mediática reveló: “El cumple estuvo hermoso, pero ahí ya no estábamos más separados. Estábamos juntos. Lo raro es que en la nota que dio el lunes, post cumple, dijo que estábamos separados”.

“La verdad, malísima la nota por todo lo que dijo, porque estábamos juntos, súper bien. Habíamos tenido una charla re linda. No sé por qué va y da esa nota. Obviamente, está todo mal de vuelta, lamentablemente”, agregó.

En comunicación con Ciudad Magazine, la bailarina también expuso: “No le voy a bancar que después de tan linda charla, tan lindos días y del cumple en familia diga las cosas que dijo. La verdad, estoy súper triste y desilusionada”.

Por último, se refirió a la situación: “Estábamos juntos, no puede decir que estábamos separados. Yo no soy una nenita para usar, boludear, con esas cosas”.