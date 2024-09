En medio de la separación con Roberto García Moritán, Pampita suma una nueva polémica familiar

“La justicia dio a lugar a esto y el 16 de septiembre lo citó tanto a Sergio Villamonte como a la mamá de Pampita, Antonia Dos Santos a General Pico", explicó el periodista Diego Esteves.

Acto seguido, detalló: "Fue Sergio, se hizo el ADN pero ella lo hizo en Santa Rosa. Hay que esperar los tiempos de la Justicia y si da, que es compatible, Pampita va a tener un nuevo hermano”.

“Pampita sabe del tema, se le pidió un ADN, que todavía no se hizo, ella no lo negó. La historia que tiene Sergio es que Antonia lo llevó a donde terminó viviendo, lo que no tiene claro es si lo llevó porque era su hijo o alguien se lo dio. Es lo que quiere averiguar", aportó Damián Rojo.

Embed

El engaño de Roberto García Moritán: cómo le hizo creer a Pampita que tenía una gran fortuna

La escandalosa separación de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, no sólo hizo salir a la luz una serie de infidelidades y acusaciones contra el actual ministro porteño sino que también se conoció la estrategia que habría usado él para impresionar a la modelo sobre su situación financiera.

Lo cierto es que desde LAM (América TV), Yanina Latorre aseguró que uno de los varios factores que influyeron en el comienzo de la crisis matrimonial fue la desigualdad del aporte económico de cada uno en la pareja.

yanina latorre pampita moritan.jpg

“Él es un encantador de serpientes, típico de los políticos”, deslizó la angelita dando a entender que la situación financiera de Moritán no era la que aparentaba.

Así, Yanina recordó que cuando Carolina conoció a Moritán, éste se mostró como un empresario exitoso, dueño de varios restaurantes. Y para impresionarla, vendió el 10% de su restó e hizo algunas inversiones, en pos de mostrarse solvente, cuando en realidad le habría pedido importantes préstamos a amigos que todavía debía devolver, lo que terminó afectando la relación.

“Al principio, él invirtió vendiendo parte de su negocio y pidiendo dinero prestado, pero las cosas comenzaron a salir a la luz”, explicó la mujer de Diego Latorre, remarcando que la presión financiera tensionó la pareja. Y por último, deslizó picante: “ella estaba enamorada, pero él tenía un plan”.