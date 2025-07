El fuerte dato de Santiago del Azar contra Melody Luz después de verla en LAM con Alex Caniggia

Y destacó cómo se portó él en esa difícil situación: "Me bancó, me hizo un te. Esa noche me sentí contenida y hablando yo veo cambios en él, es lo que puedo ver".

Alex reconoció además lo mal que la pasó tras la separación: "Sin Melody estuve re mal, entré en depresión, bajé 12 kilos. No paré nunca de luchar por ella aunque ella estaba con otra persona. Sentía que ella es mi mujer y lo va a ser para toda la vida".

"Ese día se tenía que dar tal cual lo que pasó, es como que soy su salvador. No sé si la gente cree en los milagros o no pero como que se tenía que dar", continuó el Emperador.

Y Melody Luz comentó sobre esta nueva oportunidad que se dan: "La veo contenta y nada mejor que ver a un hijo feliz. En sus ojos veo que está arrepentido de las cosas que hizo. Igual siempre remarqué que es buena persona, nunca hubo ningún tipo de violencia, nada más que me hizo enojar".

Cabe recordar que a poco de confirmar su separación de Alex Caniggia tras conocerse en el reality El hotel de los famosos (El Trece), Melody Luz blanqueó su romance a las pocas semanas con Santiago del Azar y disparó fuerte contra su ex públicamente.

Tras tres meses distanciados, la bailarina decidió terminar el vínculo con el cocinero y apostar nuevamente a la familia con el mediático, padre de su única hija Venezia.

alex caniggia con melody luz y su hija venezia tras la reconciliacion.jpg

La dura reacción de Santiago del Azar tras ver a Melody Luz y Alex Caniggia juntos en LAM

El cocinero Santiago del Azar reaccionó rápidamente con todo desde las redes sociales al ver a su ex Melody Luz y Alex Caniggia otra vez juntos para el móvil del programa que conduce Ángel de Brito.

En una interacción con sus seguidores de Instagran al abrir la caja de preguntas, el chef ninguneó a su ex: “¿Qué pasó con esa chica pelirroja? No me enteré. No soy por los chimentos”, le preguntó un seguidor a Del Azar.

Y él, con el micrófono del programa LAM en mano, respondió picante haciendo un elocuente gesto tapándose la boca: “No sé de quién me hablás”, contestó.

Al día siguiente, a primera mañana, Santiago del Azar compartió una profunda reflexión sobre la particular situación que atraviesa: “Arrancando la mañana en una reunión del cole. Muchos deben estar pasando por algo similar. Enfóquense en lo que les hace bien”, comenzó.

Y luego aconsejó con un certero mensaje: “Rodeense de gente que los ama y hagan actividades para despejar la mente. Datazo: nadie muere por amor".

santiago del azar duro con melody luz tras volver con alex caniggia.jpg