La cita especial que tuvo Wanda Nara mientras sus hijas están con Mauro Icardi

Tiempo después, la rubia mostró la comida que compartió en un restaurante junto a sus hijos y mencionó los vasos que bebieron cada uno con su nombre: "Caro, Valu, Benchu, Coki, Wanda", reflejó en la postal junto a los nombres de sus tres hijos varones Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Maxi López.

El último viernes, después de más de 10 horas de tensión en el edificio Chateau Libertador donde tuvieron que hacerse presentes personal policial, finalmente alrededor de las 21 horas Mauro Icardi pudo retirarse del lugar en su vehículo con sus dos hijas, tras estar allí desde las 11 de la mañana, hora fijada por la Justicia para el retiro de las menores.

El futbolista del Galatasaray de Turquía en tanto festejó que pudo reencontrarse con sus hijas desde las redes con una de sus clásicas fotos del actor estadounidense Johnny Depp con su brazo en alto y puño cerrado y luego subió a las redes una de él haciendo el mismo gesto, en clara muestra de victoria tras lo sucedido el viernes con su ex pareja.

wanda nara cena con los hijos tras el escandalo con mauro icardi.jpg

La firme opinión de Wanda Nara sobre los constantes conflictos con Mauro Icardi: "La China..."

Desde la cuenta en redes del programa LAM se compartió un polémico mensaje de voz de Wanda Nara donde asegura que todo lo que hace Mauro Icardi es por ella y que Eugenia la China Suárez, actual novia del deportista, no está al tanto.

"Vos sabés la cantidad de cosas que él está haciendo y la China no se da cuenta",comenzó diciendo la empresaria en el audio y ejemplificó: "Las canciones que sube, la ropa que se pone, los gestos que hace, todo, todo, todo lo que hace está dedicado a mí".

"Cada frase, cada posición, todo. Por ejemplo, el sweater verde que usó para entrar a la cancha el último día, es un sweater especial para nosotros por una situación especial. O sea, flaco, hacete ver", cerró picante la conductora remarcando una prenda de vestir en particular que le llamó la atención y dejando picando que su ex marido no puede soltarla.