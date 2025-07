Guerra descomunal entre Chiara Mancuso y Eugenia Ruiz de Gran Hermano: se sacaron chispas por Ulises Apóstolo

Embed

Todo comenzó cuando Eugenia habló del vínculo que mantuvo con Ulises y lanzó frases que incomodaron a su excompañera: “Lo quiero a Ulises, a mi pesar, porque no quiero quererlo. Estoy re caliente con él pero igual lo quiero. Del otro lado está Chiara, que es medio celosa. Dice que no tiene celos de mí, pero yo sé que Ulises la pasa muy bien conmigo y eso a Chiara no le gusta. Tienen una relación muy tóxica y, en cambio, conmigo está relajado”.