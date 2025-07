Charlotte Caniggia defendió a Mariana Nannis y destrozó a Melody Luz: "Das asco, payasa"

Embed

Mariana Nannis fulminó a Melody Luz y lanzó una frase letal: “Ella se hace la…”

El conflicto entre Mariana Nannis y Melody Luz sumó un nuevo episodio cargado de tensión. Luego de los recientes cruces en redes sociales entre la madre de Alex Caniggia y su actual pareja, salieron a la luz supuestos mensajes privados que la exesposa de Claudio Paul Caniggia le habría enviado al periodista Matías Vázquez, lo que volvió a encender la polémica.

La reconciliación entre Melody y Alex, tras la separación de la bailarina con el chef Santiago del Azar, reavivó viejos conflictos familiares. En su momento, Melody había contado que Nannis los echó del Faena cuando ella cursaba su embarazo de Venezia, dejándolos en una situación muy complicada. Desde entonces, el vínculo entre ambas quedó completamente roto.

La tensión volvió a escalar cuando Mariana publicó mensajes con un tono irónico dirigidos a la madre de su nieta. “Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche”, escribió, haciendo referencia al vínculo entre Melody y Del Azar. La bailarina no se quedó callada y respondió desde sus redes: “¡Para Nesquik estoy yo! Que soy bien negrita y villera”. Y agregó: “Soy una mamá cariñosa, presente y humilde. No soy acumuladora, mala persona ni mentirosa”.

En medio del escándalo, Nannis decidió enviarle mensajes privados a Matías Vázquez, quien los leyó en vivo en Puro Show (El Trece). Con su estilo característico, Mariana explicó: “El mensaje tiene que ver con mi humor, que es muy ácido y no toda la gente lo entiende. ¿Alguna vez me escuchaste hablar mal de Melody? No hablo de Melody, siempre la llamé pulga. Ella se hace la víctima, yo no le digo Melody, le digo la pulga”.

También se refirió al conflicto por el departamento en el Faena: “Primero, cuando vas a tener un hijo, tenés que tener a alguien que tenga su propia casa, no que viva en la casa de su mamá. Yo le estaba pidiendo hace un año el departamento a mi hijo y nunca me lo devolvía”. Además, reveló que tras su separación no recibió “compensación económica”, lo que alimentó aún más sus reclamos.

Comparando a Melody con las exparejas de su hijo, Nannis fue contundente: “Yo prefiero a todas las novias anteriores de Alex. Me llevo muy bien con Sofía Macaggi y con Macarena, que es mi amiga. Todo siempre de la mejor manera. Imaginate si me voy a llevar bien con la pulga”.

Y cerró con una crítica directa a su entorno familiar: “Mis hijos no me ayudan en nada, ni para comprar un paquete de fideos. Obvio que voy a necesitar mi departamento, me hacen quedar siempre como la mala de la película”.