Las duras frases con las que Wanda Nara atormentaba a Daniela, pareja de Maxi López, y que ahora repite con la China

Nueve años atrás, en 2016, la empresaria de cosméticos fue tapa de la revista Gente, donde mostraba muchas de las facetas que aún hoy mantiene. En esa producción, posó junto a su primera hija y generó titulares para todos los gustos, algunos incluso ofensivos. Aparentemente, Wanda se mostraba visiblemente molesta por el incipiente vínculo entre Maxi López y la modelo sueca.

“Envidian mi felicidad”, expresó en la entrevista, pero no se quedó ahí: también apuntó directamente contra la joven modelo con una frase que generó revuelo en ese momento: “Querés todo lo que tengo”. Además, aseguró que López tenía “el ego herido” por la separación.

wanda nara y mauro icardi china.jpeg

"Mauro me prohibía ver a Maxi": la demoledora confesión de Wanda Nara tras el escándalo del Chateau

Las declaraciones que Wanda Nara hizo en 2016 contra Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López, vuelven a resonar hoy en un contexto de máxima tensión personal y mediática.

La empresaria atraviesa un presente complicado con Mauro Icardi, marcado por varios frentes abiertos: el proceso de revinculación de sus hijas Francesca e Isabella con el futbolista, un juicio de divorcio en curso y, como si fuera poco, el romance que vive el deportista con María Eugenia Suárez que la hace estallar de furia.

La mediática dejó sentada en una nota que tuvo el 30 de junio con A La Tarde (América TV) que en su momento, Mauro le prohibía hablar con el papá de Constantino, Valentino y Benedicto.

“Estuve mucho tiempo con prohibición de hablar con él. Lo mismo me pasó con mi papá y mucha gente de mi entorno. Maxi lo entendió, se alejó. Al principio tuve situaciones parecidas a las que tengo ahora. Por eso, muchos dicen ‘bueno, ya le hizo lo mismo’. A mí me pasó que estaba con una persona que no quería que yo tenga relación, no quería que me acerque, había cosas que veía”, reveló.

Además, contó que, según su abogada Ana Rosenfeld, en ese momento llegó a rechazar la ayuda económica para mantener a sus hijos: “Muchas veces dije ‘no necesito el dinero para mantener a los chicos’ y muchas veces pedí que no me den dinero y quizás era mi expareja la que se ocupaba con la abogada de hacer causas, juicios y me entorpecía la relación con Maxi. Yo lamento el tiempo que no pudo estar con los chicos. No era tanto de mi lado. Era yo la que me tenía que trasladar, mi pareja en ese momento no me dejaba. Yo ahora soy libre”.