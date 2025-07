Aparecieron duros chats de los vecinos de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi en el Chateau

“Hola, buenos días. Les cuento que llamé a la administración por un tema particular y también pedí explicaciones por el vergonzoso episodio del día viernes. Yo como propietario y toda mi familia no nos vamos a hacer cargo de las horas extras del jefe de seguridad”, dijo uno de los vecinos.

El mayor reclamo estaba vinculado a la imposibilidad de cumplir con sus respectivas rutinas con normalidad. “Es una vergüenza que no puedo entrar y salir de mi casa con privacidad”, se quejó otro.

“Esto se refiere a los periodistas que el viernes el 99% de los chats de los vecinos eran contra los periodistas. Porque además es un chat que está Nora, la mamá de Wanda. Entonces, en general, no hablan mal de Wanda”, indicó Sposato.

Por otra parte, una de las vecinas se mostró realmente preocupada por la gran exposición. “Chicas, es peligroso además. Ni ustedes ni yo somos mediáticas. No me interesa que nadie sepa como vivimos, con tanta gente muriéndose de hambre. Es una exposición innecesaria para todos… y encima por algo tan triste. La vecina que esté mandando fotos del edificio… sin palabras", señaló.

Además, en este grupo de WhatsApp, también lamentaron que se hayan filtrado fotos desde el interior del edificio. “¿Qué vecino estará mandando las fotos de adentro del edificio?“, preguntaron y alguien sugirió empezar a ”resguardarse". “Qué papel triste, tristísimo”, sostuvieron sobre quien habría filtrado el material.

Cuál fue la reacción de Wanda Nara tras el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

El pasado viernes, Mauro Icardi fue a buscar a sus hijas al Chateau Libertador, donde residen junto a Wanda Nara, y así comenzó el proceso de revinculación con las niñas. El futbolista esperó durante diez horas para poder llevárselas. De acuerdo con lo que trascendió, la mediática se encontraba muy angustiada, llorando desconsoladamente, y las pequeñas no querían marcharse al verla en ese estado.

Este lunes, Wanda Nara rompió el silencio en el programa Intrusos (América TV) y sorprendió con sus palabras sobre el reciente reencuentro entre su ex, Mauro Icardi, y las menores. Con un semblante más sereno, la empresaria compartió su versión de los hechos y afirmó que gran parte de la información difundida en los medios no era cierta.

"Todo lo que se dijo es mentira. Por suerte, están las cámaras de seguridad de mi casa que grabaron todo lo que pasó. Yo siempre colaboré. Estoy muy contenta porque están haciendo todo bien", afirmó, dejando en claro su postura frente a la polémica.

Además, Wanda valoró el acompañamiento del Ministerio Público Tutelar, que le brindó apoyo constante durante este proceso. Según relató, esa entidad está monitoreando de cerca la situación de Francesca e Isabella mientras permanecen con su padre. "Desde el Ministerio Público Tutelar me están ayudando mucho", aseguró, agradecida por el respaldo recibido.

La mediática también expresó que se siente más aliviada al saber que sus hijas están bien cuidadas y contenidas. "Ellas están bien. Esa son mi única prioridad y, seguramente, la de su papá", agregó con tono sereno, intentando poner paños fríos a la situación.

Por último, cuando le preguntaron si le había molestado la presencia de La China Suárez —quien habría estado algunas horas durante el reencuentro familiar—, Wanda sorprendió con su respuesta: "No, no me molesta. Para mí no es un problema", concluyó con firmeza, aunque su lenguaje corporal dejó a los noteros con dudas sobre la veracidad de esa afirmación.