Ana Rosenfeld confesó la dura advertencia de Mauro Icardi a Wanda Nara antes de separarse

"Tengo conversaciones muy emotivas respecto a la intención de Mauro de siempre recuperar la pareja", reconoció Ana Rosenfeld. Y añadió que para ella él sigue enamorado de Nara: "Él está en Turquía gracias a Wanda y que y lo empujé un poquito también".

"Hay mucha guerra, mucha bronca, no lo perdonó", se sinceró sobre el sentimiento de Wanda con su ex. Y sobre el último posteo de Mauro Icardi con la China disfrutando del sol y la piscina con el perro en su nueva casa en Turquía, observó: "Se va a enojar Mauro pero esta foto está dedicada a Wanda. Es ajedrecista, estratega, la tiene clara".

"La foto de Wanda con sus cinco niños es a Mauro, le está diciendo mirá 'la familia hermosa que te perdiste'", cerró la abogada y amiga de Wanda, Ana Rosenfeld, quien aclaró que aún el futbolista y la conductora no están divorciados.

El reclamo menos pensado de Wanda Nara a Mauro Icardi que le produce mucha angustia

Al llegar a la Argentina desde México por trabajo, Wanda Nara habló con los medios presentes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y sorprendió al manifestar la angustia que siente por no contar con un objeto en particular que quedó en Turquía tras separarse de Mauro Icardi.

“Yo me compré casi todo nuevo, mis hijos crecieron. Lo que quedó allá de ellos está hace un año, imaginate que los chicos crecieron, los talles ya no son los mismos”, comentó la mediática ante las cámaras de Puro Show (El Trece) tratando de mostrarse despreocupada.

Y habló puntualmente de un elemento que hasta ahora no pudo recuperar del que fue su hogar en Turquía y que le sigue reclamando a su ex por lo que significa para ella y que le produce mucha angustia no tenerlo a su lado.

“Me gustaría por ejemplo tener mi copa del Bailando. Mi psicólogo me dice ‘no tendrás la copa pero quién te quita el orgullo de como argentina haberlo ganado’”, deslizó frente al asombro de los cronistas.

Fue allí que Wanda Nara explicó la emoción que genera recodar su paso el reality de la televisión italiana. “Porque yo lloro por mi copa y mi psicólogo me dice ‘Wanda, no podés ser tan hueca, ganaste con esa felicidad’”, sentenció consciente de que se trata de algo absolutamente superficial.

Cabe recordar que Wanda Nara ganó el Ballando con le Stelle, la versión italiana de Bailando por un sueño, en la temporada más reciente. Ella y su compañero, Yovanny Moreta Felis, se consagraron campeones, repitiendo la victoria que ya había conseguido en 2023.