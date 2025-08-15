A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
No da tregua

Wanda Nara volvió a desafiar a Mauro Icardi en la batalla legal por sus hijas: "Lamentablemente..."

Mientras Wanda Nara intenta asegurar que sus hijas permanezcan bajo su cuidado en Argentina, Mauro Icardi insinuó que podría recurrir a medidas legales internacionales. La tensión entre ambos continúa.

15 ago 2025, 19:34
Wanda Nara volvió a desafiar a Mauro Icardi en la batalla legal por sus hijas: Lamentablemente...
Wanda Nara volvió a desafiar a Mauro Icardi en la batalla legal por sus hijas: Lamentablemente...

Wanda Nara volvió a desafiar a Mauro Icardi en la batalla legal por sus hijas: "Lamentablemente..."

Wanda Nara regresó de México, donde comenzó las grabaciones de Love is Blind para Netflix. A su llegada, fue captada por varios medios y habló sobre la situación legal que mantiene con Mauro Icardi respecto a sus hijas, Francesca e Isabella.

El conflicto entre ambos es especialmente delicado por involucrar a menores. Desde Turquía, Icardi, limitado por la imposibilidad de que las niñas viajen y de viajar él mismo a la Argentina para compartir tiempo con ellas, insinuó que podría solicitar la restitución internacional de las pequeñas. Mientras tanto, Nara se resiste y cuando puede, contraataca.

Leé también

La insólita confusión de la mamá de L-Gante sobre Wanda Nara y Tamara Báez tras la reconciliación

la insolita confusion de la mama de l-gante sobre wanda nara y tamara baez tras la reconciliacion

"Mis hijas no pueden salir del país. Cuando tenga libre, seguro lo primero que hará el papá será venir a verlas", expresó en el aeropuerto la empresaria de cosméticos y conductora.

Ante la pregunta de si tenía miedo de que Icardi pidiera la restitución internacional, respondió: "No tengo miedo. Mis hijos están instalados en el país. Ya es el segundo año que asisten a un colegio en Argentina, y están todos los hermanitos que nunca fueron separados aquí".

"Va a suceder cuando él también permita que mis hijas viajen conmigo. Se están esperando las garantías para que puedan ingresar. Lamentablemente se pidió la restitución y, por eso, no pueden entrar; si no existiera, mis hijas estarían allí", le respondió a Santi Riva Roy. Y agregó sobre las soluciones que ella brindó: "Yo ofrecí más de 20 destinos para que mis hijas puedan ir. Ofrecí uno que está a 20 o 25 minutos de donde se encuentra".

Embed

Las fotos del regreso de Wanda Nara a la Argentina tras su viaje a México

Wanda Nara viajó a México principalmente por motivos laborales, ya que comenzó la grabación de la segunda temporada del reality Love is Blind, producido por Netflix, junto a Darío Barassi.

Durante su estadía, además de cumplir con sus compromisos profesionales, la mediática aprovechó para explorar la cultura y la gastronomía de Ciudad de México, recorriendo mercados tradicionales, ferias gastronómicas y distintos eventos culturales, combinando trabajo con momentos de disfrute personal.

wanda nara llegada desde mexico

Wanda volvió muy sonriente y respondió a los medios en el aeropuerto de Ezeiza que la aguardaban. Le mediática habló de varios temas, incluyendo la situación con sus hijas y su ex pareja Mauro Icardi, y aclaró el estado de sus relaciones personales.

Respecto al conflicto con su ex, contó que antes de su viaje se realizó estudios médicos y descubrió que la obra social estaba cortada.

wanda nara llegada desde mexico 4

Durante el viaje, las hijas de Wanda quedaron al cuidado de su padre, Andrés Nara, y de su hermana Zaira. “Abuelo – Madrina – Primos. Nuevamente Netflix confía en mí para conducir un proyecto enorme y me tocará hacer viajes de 3 días. Mientras tanto, en Buenos Aires, mi familia cuida de lo más valioso que tengo, escribió junto a una foto familiar donde se la ve a sus hijas con ellos.

wanda nara llegada desde mexico 5
wanda nara llegada desde mexico 3
wanda nara llegada desde mexico 2

RS FOTOS

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Mauro Icardi

Lo más visto