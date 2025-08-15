Wanda Nara volvió a desafiar a Mauro Icardi en la batalla legal por sus hijas: "Lamentablemente..."

"Va a suceder cuando él también permita que mis hijas viajen conmigo. Se están esperando las garantías para que puedan ingresar. Lamentablemente se pidió la restitución y, por eso, no pueden entrar; si no existiera, mis hijas estarían allí", le respondió a Santi Riva Roy. Y agregó sobre las soluciones que ella brindó: "Yo ofrecí más de 20 destinos para que mis hijas puedan ir. Ofrecí uno que está a 20 o 25 minutos de donde se encuentra".

Embed

Las fotos del regreso de Wanda Nara a la Argentina tras su viaje a México

Wanda Nara viajó a México principalmente por motivos laborales, ya que comenzó la grabación de la segunda temporada del reality Love is Blind, producido por Netflix, junto a Darío Barassi.

Durante su estadía, además de cumplir con sus compromisos profesionales, la mediática aprovechó para explorar la cultura y la gastronomía de Ciudad de México, recorriendo mercados tradicionales, ferias gastronómicas y distintos eventos culturales, combinando trabajo con momentos de disfrute personal.

wanda nara llegada desde mexico

Wanda volvió muy sonriente y respondió a los medios en el aeropuerto de Ezeiza que la aguardaban. Le mediática habló de varios temas, incluyendo la situación con sus hijas y su ex pareja Mauro Icardi, y aclaró el estado de sus relaciones personales.

Respecto al conflicto con su ex, contó que antes de su viaje se realizó estudios médicos y descubrió que la obra social estaba cortada.

wanda nara llegada desde mexico 4

Durante el viaje, las hijas de Wanda quedaron al cuidado de su padre, Andrés Nara, y de su hermana Zaira. “Abuelo – Madrina – Primos. Nuevamente Netflix confía en mí para conducir un proyecto enorme y me tocará hacer viajes de 3 días. Mientras tanto, en Buenos Aires, mi familia cuida de lo más valioso que tengo”, escribió junto a una foto familiar donde se la ve a sus hijas con ellos.

wanda nara llegada desde mexico 5

wanda nara llegada desde mexico 3

wanda nara llegada desde mexico 2

RS FOTOS