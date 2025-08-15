Wanda Nara volvió a desafiar a Mauro Icardi en la batalla legal por sus hijas: "Lamentablemente..."

Wanda Nara regresó de México, donde comenzó las grabaciones de Love is Blind para Netflix. A su llegada, fue captada por varios medios y habló sobre la situación legal que mantiene con Mauro Icardi respecto a sus hijas, Francesca e Isabella.
Mientras Wanda Nara intenta asegurar que sus hijas permanezcan bajo su cuidado en Argentina, Mauro Icardi insinuó que podría recurrir a medidas legales internacionales. La tensión entre ambos continúa.
El conflicto entre ambos es especialmente delicado por involucrar a menores. Desde Turquía, Icardi, limitado por la imposibilidad de que las niñas viajen y de viajar él mismo a la Argentina para compartir tiempo con ellas, insinuó que podría solicitar la restitución internacional de las pequeñas. Mientras tanto, Nara se resiste y cuando puede, contraataca.
"Mis hijas no pueden salir del país. Cuando tenga libre, seguro lo primero que hará el papá será venir a verlas", expresó en el aeropuerto la empresaria de cosméticos y conductora.
Ante la pregunta de si tenía miedo de que Icardi pidiera la restitución internacional, respondió: "No tengo miedo. Mis hijos están instalados en el país. Ya es el segundo año que asisten a un colegio en Argentina, y están todos los hermanitos que nunca fueron separados aquí".
"Va a suceder cuando él también permita que mis hijas viajen conmigo. Se están esperando las garantías para que puedan ingresar. Lamentablemente se pidió la restitución y, por eso, no pueden entrar; si no existiera, mis hijas estarían allí", le respondió a Santi Riva Roy. Y agregó sobre las soluciones que ella brindó: "Yo ofrecí más de 20 destinos para que mis hijas puedan ir. Ofrecí uno que está a 20 o 25 minutos de donde se encuentra".
Wanda Nara viajó a México principalmente por motivos laborales, ya que comenzó la grabación de la segunda temporada del reality Love is Blind, producido por Netflix, junto a Darío Barassi.
Durante su estadía, además de cumplir con sus compromisos profesionales, la mediática aprovechó para explorar la cultura y la gastronomía de Ciudad de México, recorriendo mercados tradicionales, ferias gastronómicas y distintos eventos culturales, combinando trabajo con momentos de disfrute personal.
Wanda volvió muy sonriente y respondió a los medios en el aeropuerto de Ezeiza que la aguardaban. Le mediática habló de varios temas, incluyendo la situación con sus hijas y su ex pareja Mauro Icardi, y aclaró el estado de sus relaciones personales.
Respecto al conflicto con su ex, contó que antes de su viaje se realizó estudios médicos y descubrió que la obra social estaba cortada.
Durante el viaje, las hijas de Wanda quedaron al cuidado de su padre, Andrés Nara, y de su hermana Zaira. “Abuelo – Madrina – Primos. Nuevamente Netflix confía en mí para conducir un proyecto enorme y me tocará hacer viajes de 3 días. Mientras tanto, en Buenos Aires, mi familia cuida de lo más valioso que tengo”, escribió junto a una foto familiar donde se la ve a sus hijas con ellos.
