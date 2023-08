Estefi Berardi mandó al frente al Kun Agüero tras anunciar su separación: "No para de..."

Kun Agüero y Sofía Calzetti.jpg

Así las cosas, desde Poco correctos (El Trece) este lunes Estefi Berardi mandó al frente al Kun dando a entender que, si bien él dice a sus allegados que se tomaron un tiempo y luego verán qué sucede, no tendría intenciones de reanudar la relación con Sofía.

Tras asegurar que se comunicó con él y que le dijo que dejó las puertas abiertas para retomar la relación más adelante, Berardi disparó sin filtro asegurando que Agüero "Está haciendo vida de soltero porque no para de likear y seguir a chicas en las redes”.

Embed

El explosivo motivo por el que se habría separado el Kun Agüero: "Él es muy..."

Este fin de semana, el Kun Agüero sorprendió a todos al confirmar su separación de Sofía Calzetti. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció el motivo que habría llevado a la pareja a la separación.

Todo comenzó cuando una seguidora pícara le comentó: “Te me casás”. El deportista continuó su diálogo con los hinchas y confirmó: “Je no, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada”.

De este modo, contó públicamente que su relación con su novia había terminado. Horas más tarde, PrimiciasYa se comunicó con él y confesó: “Nos tomamos un tiempo, después veremos qué pasa”.

"Mientras el Kun Agüero se dice soltero, Sofi anduvo por la Fiesta Bresh, mientras ella lo sigue en Instagram y él no a ella. A mí la otra vez que se dejaron de seguir, antes de irse de viaje a Las Vegas con amigos, me contaron que él es muuuuy celoso... Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición", indagó Pochi, de la cuenta Gossipeame junto a una fotografía nocturna.

Kun Aguero

"Sofía está en Miami con la madre en la casa del Kun. Según me cuentan, él podría estar yéndose a Europa. Me da que tienen muchas discusiones, enojos, se dejan de seguir, se vuelven a seguir, pero se les pasa", opinó la infuencer desde su cuenta de Instagram.

Además, hizo hincapié en que sus seguidores resaltaron que Sofía Calzetti estaba en la Fiesta Bresh estadounidense con la China Suárez. "Sí, me mata que se focalizan en eseo. Sofi Calzetti fue a la fiesta con la mamá y estaba también la China, pero acá el tema es que el Kun en Tiwitter dice que está soltero, dejó de seguir a Sofía... No a la China". Por ahora la exnovia del Kun no ha hablado sobre el tema.