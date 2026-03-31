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La furia de Evangelina Anderson contra su exasistente por la demanda de 120 millones: "Ojalá que..."

Evangelina Anderson habló sobre la demanda millonaria que recibió de parte de Flavia Martínez, quien asegura haber trabajado como su asistente sin haber percibido remuneración por sus tareas.

31 mar 2026, 18:39
La furia de Evangelina Anderson contra su exasistente por la demanda de 120 millones: Ojalá que...
La furia de Evangelina Anderson contra su exasistente por la demanda de 120 millones: Ojalá que...

La furia de Evangelina Anderson contra su exasistente por la demanda de 120 millones: "Ojalá que..."

Evangelina Anderson habló sin filtro sobre la demanda millonaria de 120 millones de pesos que recibió de parte de Flavia Martínez, con quien supo tener un vínculo de extrema confianza que, con el tiempo, terminó en conflicto. Según mencionó la mujer fue durante años parte de su círculo íntimo e incluso trabajó a su lado como asistente, lo que vuelve el enfrentamiento aún más delicado.

La mediática dialogó con A la Tarde (América TV) luego de que Martínez se presentara públicamente para dar su versión de los hechos. En ese contexto, Anderson se mostró firme, aunque visiblemente incómoda por la exposición del tema, y dejó en claro que no comparte las acusaciones en su contra.

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"No se presentó a la mediación. Tengo pruebas. Mi maquilladora fue toda la vida Celeste Paternó, mi hermana, y mi peluquero es Cristian Rey desde hace 20 años. Hay pruebas", desmintió a la modelo.

Sobre su viaje a México con Martín Demichelis y sus hijos más chicos, Evangeliandejó en claro cómo habrían sido las cosas: "No tenía dónde vivir. Vivía conmigo en el Chateau. Cuando me fui a México, le pedí que se tenía que ir porque estaba mi hijo y mi hermana. Me pidió venir conmigo".

"Los abogados tienen que hablar, es mentira. Es un tema mediático para lograr un beneficio. Fue mi amiga durante muchos años, le di todo lo que pude, estuve siempre que necesitó. Hay gente oportunista que, cuando necesita dinero, hace estas cosas. Siempre que necesitó yo estuve. Ojalá que algún día me la encuentre y, si necesita algo, me lo pida, porque sabe que se lo voy a dar", sentenció sobre los motivos que moverían a Flavia a iniciar la demanda.

Sobre los millones que reclamó Martínez, Anderson respondió: "No sé de qué. Quería conseguir trabajo y la llevé a un montón de lados a buscar trabajo, pero no lo consiguió".

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Qué dijo Flavia Martínez, supuesta asistente de Evangelina Anderson

Flavia Martínez fue invitada al programa de Karina Mazzocco, donde contó: “Fui su empleada durante muchos años. Nos conocimos en el 98, yo como su maquilladora en un programa de televisión, pero empezamos a trabajar a partir de 2005 hasta el 2008, que ella se va del Bailando…trabajamos juntas más de 20 años”.

Por otro lado, sostiene que no fueron amigas, que siempre tuvieron una relación laboral. Luego dijo que en 2023 retomaron la relación laboral y ella se empezó a vivir en su casa, cuando se vuelve de Alemania, cuando Martín Demichelis agarró la dirección técnica de River.

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