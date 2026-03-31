La furia de Evangelina Anderson contra su exasistente por la demanda de 120 millones: "Ojalá que..."

"Los abogados tienen que hablar, es mentira. Es un tema mediático para lograr un beneficio. Fue mi amiga durante muchos años, le di todo lo que pude, estuve siempre que necesitó. Hay gente oportunista que, cuando necesita dinero, hace estas cosas. Siempre que necesitó yo estuve. Ojalá que algún día me la encuentre y, si necesita algo, me lo pida, porque sabe que se lo voy a dar", sentenció sobre los motivos que moverían a Flavia a iniciar la demanda.

Sobre los millones que reclamó Martínez, Anderson respondió: "No sé de qué. Quería conseguir trabajo y la llevé a un montón de lados a buscar trabajo, pero no lo consiguió".

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Qué dijo Flavia Martínez, supuesta asistente de Evangelina Anderson

Flavia Martínez fue invitada al programa de Karina Mazzocco, donde contó: “Fui su empleada durante muchos años. Nos conocimos en el 98, yo como su maquilladora en un programa de televisión, pero empezamos a trabajar a partir de 2005 hasta el 2008, que ella se va del Bailando…trabajamos juntas más de 20 años”.

Por otro lado, sostiene que no fueron amigas, que siempre tuvieron una relación laboral. Luego dijo que en 2023 retomaron la relación laboral y ella se empezó a vivir en su casa, cuando se vuelve de Alemania, cuando Martín Demichelis agarró la dirección técnica de River.