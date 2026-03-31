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El contundente pedido de India Ortega a sus papás Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega en medio de la separación

India Ortega, hija de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega, recordó cómo vivió la separación de sus padres y reveló el pedido que le hizo a su mamá.

31 mar 2026, 15:12
ana paula dutil, india ortega y emanuel ortega
ana paula dutil, india ortega y emanuel ortega

En Puro Show (El Trece), India Ortega, hija de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega, abrió su corazón al hablar de la separación de sus padres. La joven de 20 años sorprendió al contar cómo vivió aquel proceso y el pedido que le hizo a su mamá en plena ruptura familiar.

"Para mí es normal que los padres se peleen. Y yo un día la agarré a mi mamá y le dije, si ustedes están juntos por nosotros... Si no son felices... Ya está", confesó la nieta de Palito Ortega.

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India recordó que tenía apenas 14 años cuando se animó a encarar a su madre y decirle lo que sentía: “Se notaba que ya no era el mismo amor que era antes, que ya estaban por el hecho de hacer que la casa sea unida. La puesta en escena”.

La modelo contó que su mamá valoró aquel gesto: “Me lo agradeció, porque ella me dijo que los dos, o ella de su lado, como que sostenía esa relación también en parte por sus hijos, porque quería que sus hijos tengan a los padres unidos”.

Con madurez, India explicó cómo entendió la dinámica familiar desde muy joven: “Yo desde el día uno entendí que una familia unida no necesariamente tiene que ser en una casa. Pueden estar separados cada uno con su mundo, con sus parejas nuevas, y no tiene nada de malo. Y vamos a seguir siendo una familia”.

La joven también habló de lo difícil que fue mudarse a la Argentina: “Para mí fue re difícil venir a la Argentina. Los primeros dos meses estuve muy negada a darle una oportunidad a la nueva vida acá”.

Por último, compartió cómo vivió ese cambio radical: “Porque viví 10 años en Estados Unidos; tenía a todos mis amigos; mis papás se habían separado; llegué y mi papá ya estaba de novio; era toda una vida nueva; conocer gente nueva. Medio que aprender un idioma nuevo, porque yo hablaba más inglés que español”, cerró India.

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Cómo afectó el escándalo de la China Suárez con Wanda Nara a En el barro 2, según Sebastián Ortega

La participación de la China Suárez en la segunda temporada de El Barro (Netflix) coincidió con un momento mediático complejo: el estallido de un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que volvió a sacudir la escena pública.

En diálogo con Perros de la Calle (Urbana Play), Sebastián Ortega se refirió al trabajo de la actriz y destacó su desempeño en la ficción. Para el productor, la China fue la gran protagonista de esta entrega y su interpretación estuvo a la altura de lo esperado.

"Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático", aclaró Ortega, dejando en claro que el proyecto se gestó mucho antes de que el Wandagate regresara a los titulares.

El director también subrayó que el rodaje se realizó con bastante anticipación. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó, resaltando que el trabajo artístico de la actriz no se vio opacado por la polémica mediática que la rodeaba.

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