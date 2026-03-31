El contundente pedido de India Ortega a sus papás Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega en medio de la separación

Con madurez, India explicó cómo entendió la dinámica familiar desde muy joven: “Yo desde el día uno entendí que una familia unida no necesariamente tiene que ser en una casa. Pueden estar separados cada uno con su mundo, con sus parejas nuevas, y no tiene nada de malo. Y vamos a seguir siendo una familia”.

La joven también habló de lo difícil que fue mudarse a la Argentina: “Para mí fue re difícil venir a la Argentina. Los primeros dos meses estuve muy negada a darle una oportunidad a la nueva vida acá”.

Por último, compartió cómo vivió ese cambio radical: “Porque viví 10 años en Estados Unidos; tenía a todos mis amigos; mis papás se habían separado; llegué y mi papá ya estaba de novio; era toda una vida nueva; conocer gente nueva. Medio que aprender un idioma nuevo, porque yo hablaba más inglés que español”, cerró India.

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Cómo afectó el escándalo de la China Suárez con Wanda Nara a En el barro 2, según Sebastián Ortega

La participación de la China Suárez en la segunda temporada de El Barro (Netflix) coincidió con un momento mediático complejo: el estallido de un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que volvió a sacudir la escena pública.

En diálogo con Perros de la Calle (Urbana Play), Sebastián Ortega se refirió al trabajo de la actriz y destacó su desempeño en la ficción. Para el productor, la China fue la gran protagonista de esta entrega y su interpretación estuvo a la altura de lo esperado.

"Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático", aclaró Ortega, dejando en claro que el proyecto se gestó mucho antes de que el Wandagate regresara a los titulares.

El director también subrayó que el rodaje se realizó con bastante anticipación. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó, resaltando que el trabajo artístico de la actriz no se vio opacado por la polémica mediática que la rodeaba.