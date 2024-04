Darío Lopilato reveló su pasado desconocido con Furia de Gran Hermano: "Me acuerdo de..."

"Ella era divina, divina. Me acuerdo en un momento que yo me acerco, le hago una pregunta de lo que pasaba ahí, y ella hace un silencio, me mira y me dice 'qué lindos ojos que tenés'", relató el actor sobre aquel momento televisivo.

Y continuó: "Y yo le dije: 'vos también tenés muy lindos ojos', tiene unos ojazos. Y me encantó que iba directo, directo con las preguntas, no tenía filtro, y era muy divertido".

En su visita al ciclo, Furia, que se mostró a pura actitud y seguridad, eligió a uno de los participantes hombres que le había parecido atractivo en su descripción, pero sin embargo no hubo coincidencia.

"Lo que me pasa en el programa me pasa en la vida con los chabones, se van corriendo", dijo la tatuada entre risas.

furia dario lopilato.jpg

Furia se cansó de Gran Primo e hizo una dura acusación frente a sus compañeros en Gran Hermano

Después de quedar conformada el martes pasado la placa de nominados, Juliana Furia Scaglione explotó una vez más contra la producción de Gran Hermano, Telefe. Esa vez, vociferó su ira contra Gran Primo, la persona con la que hablan todos los jugadores en el confesionario durante el día.

“Qué placón, eh. La con... de tu madre, esto es culpa tuya, Gran Primo”, gritó Juliana visiblemente enojada mientras merendaba en el jardín con a algunos compañeros, tras quedar nominada junto a Bautista Mascia, Martín Ku, Coti Romero y Emma Vich.

Asombrada por la furiosa expresión, Florencia Regidor le preguntó: “¿Por qué lo odias tanto a Gran Primo?”, a lo que Juliana respondió sin medias tintas: “Porque él la hizo entrar (a Coti Romero)”.

“Vas al confesionario y te chupa el or... Hablás dos palabras, le contás dos cosas que vos pensás, y el chabón ‘no, yo no creo que sea así'. Bueno, chau”, describió, tratando de dar a entender que no solamente le da información a sus competidores, sino que también intenta desorientarla a ella.

En tanto, luego durante una actividad, Furia volvió a disparar contra la producción: “Gran Primo, andá a la con... de tu madre. Me metieron en esta placa, sabes qué... antes puteo, después me voy”.