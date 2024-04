La brutal reacción de Alfa cuando le preguntaron por un fuerte incidente que tuvo: "Te prohibo que..."

Y continuó: "No quiere declarar porque le tiene miedo a lo mediático. Ella no está tranquila por el personaje que es Alfa”.

Más adelante, el cronista del programa Ángel de Brito, Alejandro Castelo, fue a buscar a Alfa y, enojadísimo, le respondió: “No estuve detenido ni nada, no quiero hablar, no tengo que aclarar nada".

"Borrá todo, porque no quiero que saques esto al aire. No te podés meter en un conflicto de esa forma sin preguntar", le contestó de mala manera al periodista de LAM.

"Te consulto por el derecho a réplica", le dijo el cronista mientras Alfa subía a su auto. "Te pido por favor que no salga al aire, te lo prohíbo. Si yo me pongo mal ahora es problema tuyo”, le remarcó el exparticipante del reality.

Pero esto no quedó ahí, porque mientras LAM estaba al aire Alfa envió un mensaje de voz. “En ningún momento estuve detenido, me informaron de una situación. ¿Sabés qué pasó? El día que entré a Gran Hermano una mujer viniendo de contramano con un auto sin cédula verde, sin seguro, sin registro, sin nada, le pegó a uno de mis autos. Entonces tienen pánico al reclamo, y como vieron que yo soy conocido y en estos momentos soy famoso piensan que pueden hacer algo, nada más que eso”, aclaró el hombre de la bandana.

Alfa se mostró arrepentido de su reingreso a la casa de Gran Hermano y disparó contra Catalina Gorostidi

Semanas atrás, Walter Alfa Santiago reingresó a la casa de Gran Hermano para compartir unos días con los chicos y volver a mostrar su excéntrica personalidad en el reality más famosa de la TV.

Pese a que entró con la mejor onda, el hombre de Tigre tuvo momentos de tensión con Catalina Gorostidi y, como si fuera poco, no pudo soportar la presencia de Ariel Ansaldo, que también se sumó esos días al programa.

En una nota con el streaming Se Picó, Alfa aclaró que su salida tuvo que ver con un tema estrictamente de salud: "Es que yo me quería quedar de la casa. Por eso hubo muchas versiones, hubo algunos que me dijeron 'gonca'. A mí me sacaron de la casa porque yo me empecé a sentir mal, y Furia fue al confesionario y dijo que yo no estaba bien".

"No había podido dormir las dos noches. Y el último médico que entró, ese día estuve todo el día monitoreado. El último médico que entró dijo 'lo tenemos que sacar ya'. Y de la producción me decían 'Alfa, vamos. Ya está'", agregó.

Alfa advirtió que él estaba dispuesto a seguir, incluso más días de los que estaban pautados, pero los médicos no se lo permitieron. "Yo no me quería ir. De ahí salí, me fui en una ambulancia a Las Lomas. Tuve un pico de presión muy alto. Muchas situaciones que se fueron dando, se fueron sumando", explicó.

Al ser consultado por su guerra con Cata, el ex GH fue tajante: "Lo de Cata a mí no me importa. Cata para mí no existe".

Al finalizar, el hombre de Tigre reconoció que no fue una buena decisión reingresar al programa. "No tenía que haber entrado a la casa porque es otro programa, es otra gente, es otra situación. Yo no tenía que haber entrado nunca", sentenció.