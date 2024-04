Furia reveló cuál será su próxima víctima en Gran Hermano: "La semana que viene lo saco"

“Acá, molestando a los 'Bros' para que se levanten. Les tocó esta semana, les voy a hacer la vida imposible”, le dijo a Manzana. “Capaz que Bautista (Mascia) se salve un poquito, pero no sé”, agregó la tatuada mirando al uruguayo, que se estaba despertando.

“Tengo un comunicado, me acaban de llamar. Avisale a Martín (Ku) que si se me pone en contra esta semana, la semana que viene lo saco afuera”, disparó.

Y advirtió: “Que no me rompa las p.., que ahora si, la que me hicieron a mí les vuelve”.

El deseo que pidió Furia en Gran Hermano tras enterarse que tiene leucemia

Juliana 'Furia' Scaglione les comentó hace unos días a sus compañeros de Gran Hermano que tiene leucemia nivel 1 tras confirmar el diagnóstico luego de los estudios clínicos que se realizó.

Lo cierto es que en medio de este momento especial que vive, se conoció cuál es el deseo que pidió la polémica participante del reality de tras enterarse que tiene leucemia.

La tatuada tiene un sueño y podría cumplirse en la brevedad. El mismo se trata de que ingrese a la casa más famosa Lourdes Fernández del grupo pop Bandana.

En el exterior, la cantante se mostró siempre en apoyo a Furia e incluso le hizo una canción al unirse al grupo de los furiosos en las redes, algo que claramente la participante aún no está al tanto.

Lo cierto es que habrá que ver si la producción del programa le cumple el deseo a Furia en este momento más que especial que atraviesa luego de confirmar que tiene leucemia.

Todo parece indicar que seguramente se cumpliría ese deseo que tiene Juliana de conocer en persona a Lourdes. Veremos cuándo se dará.