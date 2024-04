La tremenda confesión de Tamara Paganini a 23 años de su paso por Gran Hermano

“Llega un momento en el que las cámaras pasan a ser parte de mobiliario. No podés cuidarte de lo que decís 24/7. Aparte, en el Gran Hermano nuestro tampoco sabíamos que algo que dijéramos iba a tener tanta repercusión", aseguró Tamara.

Luego profundizó en lo que sucedía dentro de la casa y admitió: "Nosotros nos puteábamos de arriba abajo. Yo le pegué a uno adentro de la casa. No se podía, era romper las reglas. Me llamaron al confesionario y dije ‘lo haría de nuevo 3 y 10 veces más. Si querés echame'".

Acto seguido comentó que la producción finalmente no tomó ninguna medida al respecto y aseguró que todo tenía que ver con cuidarla como participante. “Era La Oca de los huevos de oro junto con Gastón Trezeguet. No me iban a sacar...", deslizó.

"La producción elige qué mostrar y qué no mostrar. Yo tengo un montón de cosas que pasaron y no la vieron ni por Direct TV. No se ve todo, siempre existe el botón de ‘apagá esta’. Si total hay 120 cámaras, que te apaguen 2, no cambia nada", afirmó.

Se filtró la voz de un hombre misterioso en la casa al aire en Gran Hermano

Algo insólito ocurrió en las últimas horas en Gran Hermano. En la trasmisión oficial se filtró la voz de un misterioso hombre. Los fanáticos del programa expresaron desconcierto tras oír una voz que no es la del "Big".

Todo ocurrió cuando llamaron a Virginia Demo al confesionario. La mujer de La Plata, que estaba en la habitación, se levantó de la cama y se dirigió a ese sector de la casa.

"¡Hola!", se escuchó que dijo la rubia en el confesionario. "Virginia, ¿cómo estás? Aquí estoy en presencia de un momento...", le responde una voz misteriosa que, para muchos seguidores del reality, sería la de uno de los psicólogos del formato.

Se trataría de Juan Mentasti, a quien en la casa muchos mencionan como El Gran Primo, que suele conversar con los participantes en momentos de crisis o cuando necesitan un consejo. En las redes hay algunos fans del programa acusan al especialista de interferir en el reality y manipular a los jugadores.

"Virginia es llamada al confesionario y se escuchó la voz de Gran Primo", "Virginia fue llamada al confesionario, su micrófono quedó abierto y se escuchó la voz de gran primo", "La Voz del Gran primo en el confesionario", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.