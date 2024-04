Soledad Fandiño enfrentó los rumores de romance con el ex de Claudia Albertario

En un video que compartió en sus historias en Instagram, la actriz desmintió las versiones de amorío con el ex de Claudia Albertario y aclaró que está soltera, dispuesta a conocer al hombre de su vida.

"Me están llegando rumores de Buenos Aires. Por favor, si siguen diciendo que estoy con gente que no estoy, se me va a hacer difícil encontrar a alguien para sí estar, para encontrar una pareja", afirmó.

Para despejar dudas, Soledad Fandiño mostró que estaba en la playa con su tía. "Estoy sola! Hello! Acá, con la tía. Gracias!", cerró, tajante.

Soledad Fandiño otra vez enamorada: saldría con el ex marido de otra famosa

Soledad Fandiño se instaló hace varios años en Estados Unidos y se alejó de los medios en la Argentina donde encontró su pasión por las clases de yoga.

En su nueva vida en el exterior junto a su hijo Milo, fruto de su relación con el cantante René Pérez, de quien se separó en 2018, la modelo y actriz parece que encontró otra vez el amor.

Lo curioso es que Soledad Fandiño estaría saliendo con el ex de otra famosa, Claudia Albertario, ya que se la vincula en la actualidad a Jerónimo Valdivia. La explosiva información la brindaron en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

"Él encontró nuevamente el amor en otra famosa en Miami. Están hace un mes y pico. La nueva pareja de Jerónimo Valdivia, ex de Claudia Albertario, es Soledad Fandiño. Están recontra juntos, se muestran libremente. Se siguen en las redes y dan likes", indicó la periodista Paula Varela.

La relación entre Soledad y el ex de Albertario llevaría más de un mes y si bien no subieron a las redes ninguna foto juntos, ya se muestran juntos con amigos y en grupos.

Cabe recordar que Claudia Albertario se separó de Jerónimo Valdivia tras 14 años juntos a mediados de 2022 y ambos tiene dos hijos, Simona y Dante.

Todo parece indicar que luego de un tiempo sin noviazgo formal, Fandiño volvió a encontrar el amor en los brazos del ex de otra famosa. Habrá que esperar para saber si habrá confirmación oficial o no.