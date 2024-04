Alejandro Lerner sigue apostando con su emprendimiento familiar pese a la crisis: "Desde que yo nací es un mal momento"

Su impronta se inspira en la vida de los músicos, con viajes, giras y rock & roll. Cabe destacar que sus productos son unisex, una tendencia que pisa cada vez más fuerte en la industria de la moda, y están disponibles para su compra online en su web y en las redes sociales.

"Mis padres dirían que somos una familia aglutinada, somos de estar unidos y de encontrar espacios para jugar y compartir. La vida se pone más divertida cuando uno comparte juegos, no sin problemas, no sin obstáculos y con aprendizaje", destaca Lerner en diálogo con PrimiciasYa sobre cómo nació esta idea en familia.

Pese a la crisis que atraviesa el país, resalta con entusiasmo: "Algo que siempre hablamos con mi familia es decír 'sí'. Y cuando te dicen no por la situación del país o que no es el momento, desde que yo nací es un mal momento. La gran diferencia es decir sí y animarse. Lo que no puedo es perder la esperanza, tengo hijos chicos, y después la historia y el pueblo dirá si la dirección es la dirección que la gente necesita, sobre todo la gente que tiene más urgencias".

Sobre el nombre de la marca, Marcela contó: "Mikita es unisex, y significa energía femenina y masculina y viceversa, porque no tiene ni prejuicios ni limites. Ambos creemos en esa filosofía. Empezamos a jugar con los diseños para nosotros y quedó algo increíble. íbamos por la calle y nos paraban, entonces dijimos empecemos hacer esto un sueño creativo y aquí estamos".

Sin embargo, a pesar que apuestan fuerte a Mikita, Alejandro Lerner sigue apostando a la música, y hace unos días presentó su nuevo tema Mi Argentina, una conmovedora canción en la que el compositor reflexiona sobre la actualidad de nuestro país, se para de frente al futuro y expresa sus sentimientos hacia la patria y el pueblo.

“Lo que da más tristeza es que me hagan creer que no hay otra verdad”, asegura Lerner y hace referencia a la crisis de Argentina sin pararse detrás de una bandera partidaria.

"Viví con mucha emoción la repercusión que tuvo el tema. Cuando empieza una nueva etapa, un nuevo candidato donde no hay una historia o una experiencia como pueblo, no hay que perder las esperanzas. En mí caso lo que podemos aportar es una mirada esperanzadora que no deje de ser objetiva en cuanto a lo que no nos gusta. No quiere decir porque uno tenga esperanza tiene que ser complaciente, lo que no nos gusta, no nos gusta", remarcó.

La gira 2024 de Alejandro Lerner

En lo que respecta a su actividad para este año, Alejandro Lerner encarará “Vuelven los lentos tour 2024″, gira en la que repasará grandes clásicos de su carrera y con la que visitará diferentes puntos de nuestro país.

Cabe recordar que durante el 2023, con la Gira Grandes Éxitos el músico recorrió escenarios de Tel Aviv, México, distintas ciudades de España y Colombia, además de los teatros más lindos de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Jujuy, Tucumán y La Pampa.

