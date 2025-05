La China Suárez habló de su relación con Icardi y reveló su deseo de casarse: "Envejecería al lado de él"

Luego, el comunicador le preguntó si lo hablaba con su pareja. "No sé. Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca. Y no es que hable mal de las personas con las que estuve, en general, tengo un buen recuerdo. Pero nunca me había pasado decir: 'Tengo todo en una sola persona'", afirmó Suárez.

Y remarcó: "Ahora todo es mejor si estoy con él, y a él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo super sano. Tenemos muchas coincidencias, que nunca me había pasado. Yo re envejecería al lado de esta persona... Estoy más grande y más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero".

En otra parte de la entrevista, el periodista le preguntó: "¿Hay casamiento?". "Ojalá algún día... no lo descarto. Antes sí, debe tener también que ver con la madurez. No lo descarto para nada", le contestó.

"¿Pero Mauro te pidió matrimonio?", quiso saber Méndez. "No te voy a contar todo. Vamos tranquilos, mucho más tranquilos de lo que parece desde afuera. Más allá de que seamos muy intensos los dos y estemos todo el día juntos. No tenemos ningún apuro por nada. Sería una celebración linda, pero todo se va dando con mucha naturalidad. Mis amigos lo aman, mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien", reveló.

La China Suárez se refirió a los rumores de embarazo con Mauro Icardi y tiró una bomba

En medio de los escándalos y versiones cruzadas que está viviendo desde que blanqueó su noviazgo con Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez sorprendió al hablar de la posibilidad de agrandar la familia con el ex de Wanda Nara.

Según el periodista Gustavo Méndez de Implacables (El Nueve), quien le hizo una nota a la actriz y cantante para un canal de streaming, la actriz le comentó: “Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el panelista.

Cabe destacar que Eugenia ya tiene a Rufina con Nicolás Cabré y a Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña. Por su parte, Mauro tiene a sus dos niñas con Wanda Nara: Isabella y Francesca.