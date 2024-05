Furia arremetió contra las mujeres de Gran Hermano: "Para mí no existen"

“La van a dejar hasta la semana que viene a la pelot... de Delfina, mientras más nos moleste alguien más lo van a dejar. Igual a mí ya no me molesta, para mí no existe", comenzó diciendo Furia.

Y agregó: "Lo mismo que Florencia, o que la otra, ya cuando quieran se pueden ir”. “Ese contenido de mierd... que venden, se comen todo, se quedan sentadas y duermen como un tronco”, disparó la jugadora luego de que Delfina ganara la casa tras la votación positiva del público.

Días atrás, Furia y Virginia tuvieron una escandalosa pelea, en la que se dijeron de todo, que terminó por quebrar el vínculo entre la doble de riesgo y la comediante.

Karina Iavícoli destrozó a Furia tras su pelea con Virginia en Gran Hermano: "Es horrible..."

En Intrusos (América TV), la panelista Karina Iavícoli opinó sobre la agresiva actitud de Juliana 'Furia' Scaglione, luego de haber tenido una escandalosa pelea con la participante Virginia Demo.

En diálogo con Mercedes 'Mechi' Casal, la hija de Virginia, los panelistas del programa mararon que la jugadora más polémica de Gran Hermano tiene un problema con las mujeres.

"Ha dicho cosas sobre todas las participantes, tanto del físico como ideales. No sé si es machista, no la conozco. Es un personaje, siento que va más por ese lado", dijo Mechi sobre Juliana.

"No, perdoname Mechi que te corrija: no es un personaje, es así. No hay manera de 'ay es un juego, es actuar'. Furia no es actriz, no es Norma Aleandro adentro de GH. Ella es así. Es horrible la forma de tratar a los compañeros", sostuvo Iavícoli.

"Furia va siempre contra las mujeres", consideró Mechi. Por último, la hija de Virginia dio su parecer sobre la reacción de su mamá ante el enfrentamiento con Furia. "Como hija estoy orgullosa de verla a mi madre. Fue su reacción más genuina de ver que estaban metiéndose con mi hermana y que ella se sintiera incómoda o vulnerable", sostuvo.