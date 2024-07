Tremendo cruce de Cinthia Fernández con Fernanda Iglesias por su romance con Roberto Castillo

Al tiempo que, respondiendo los cuestionamientos de su compañera que mantuvo un intercambio de mensajes con la ex de Castillo sobre el comienzo de su relación con el letrado, agregó: “Yo aguanté, pero está bueno que te diga las fechas”.

“Vos deberías ser un poco más empática con ella. Apenas se separa y se pone de novio con otra chica”, disparó la periodista, por lo que la ex de Defederico arremetió remarcando: “Dejó de amar desde hace un montón de tiempo, me lo dijo en la cara y que te muestre ella los chats en donde le dijo ‘no funcionamos como pareja y como papá voy a estar siempre’”.

En tanto, Cinthia Fernández continuó su defensa visiblemente molesta. Así, agregó que la ex pareja del abogado “le dijo a sus hijos ‘tené cuidado con la noviecita de tu papá porque es muy peligrosa’”, y aseguró: “He escuchado de todo, videos, audio y todo”.

“Es un tema que me compete a mí, ¿vos me estás provocando?”, preguntó ya enojada Cinthia pero Iglesias argumentó: “Yo no te estoy provocando, dije una información que no fue sorpresa”.

“Si no te dan las fechas, hacé todo el cronograma y decime si querés puta en la cara, no tengo ningún problema”, disparó desencajada la bailarina mientras que la angelita la aclaró firme: “No te lo estoy diciendo yo, te lo estás diciendo vos”.

Ya claramente enfrentadas, Cinthia Fernández terminó tomando el cruce a modo personal por lo que atacó a la periodista. “Vos vivís resentida mi vida y conmigo ni te cuento”, disparó sin filtro pero Iglesias respondió con fina ironía: “Decime resentida, decime lo que quieras, a mí las fechas no me dan”.

La increíble fiesta sorpresa que Cinthia Fernández le organizó a su novio Roberto Castillo

El martes pasado en Socios del espectáculo (El Trece) contaron que la Cinthia Fernández le organizó una fiesta sorpresa a su nueva pareja, y abogado desde varios años, Roberto Castillo.

“Cinthia Fernández organizó una fiesta sorpresa en un lugar espectacular, en San Isidro. Un castillo. Era como una fiesta de 15. La verdad que entró Roberto como si fuera un rockstar”, relató Matías Vázquez.

“¿Él no sabía nada de todo eso?”, indagó Adrián Pallares. "La verdad que, en horas de la tarde recibo una invitación en mi celular, que era la fiesta del señor Castillo, que cumplía 36 años. Y era un lugar hermoso, con familiares de él, con muchos famosos, con abogados también del medio. Todos fueron. Muy fascinante. Y con una Cinthia que estaba muy contenta”, contó el periodista.

“Cinthia, que era como la planner”, acotó Rodrigo Lussich. “Y, en exclusiva, tenemos el primer beso de ellos de forma oficial”, sumó Vázquez.

“Cuando Castillo abre el cortinado, no sabía con lo que se iba a encontrar”, señaló Adrián Pallares. “No, él pensaba que quizás iba a un restaurante con amigos, era un salón privado, pero una cena ahí, no sabía que era tan grande”, añadió el panelista.

“Menos mal que él siempre está bien lookeado, porque yo me imagino siempre la fiesta sorpresa te agarra así medio...”, reflexionó Nancy Duré.

“Estaba (Fabián) Cubero, Mica Viciconte, (Gladys) La Bomba Tucumana, entre varios famosos. Había una banda en vivo, la banda hizo que bailemos todos y yo fui de invitado, soy amigo de Roberto”, confirmó Matías.