Qué visitante ganó la casa y quién se quedó con el liderazgo en Gran Hermano

Por lo tanto, Virginia se convirtió en la líder de la semana y su hija podrá quedarse en el juego hasta mañana, y nominará antes de irse. "La visita que no gana se las toma, y mañana la otra visita se queda, nomina y al final del programa se va", explicó el presentador antes del anuncio.

Delfina ganó la casa al obtener el 53,5 por ciento de los votos del público, mientras que Facundo sacó el 46,7 por ciento.

Cabe destacar que el anuncio del premio no le cayó nada bien a Juliana 'Furia' Scaglione. La tatuada en las últimas horas tuvo una feroz pelea con Virginia, y este premio termina de posicionar a la rubia en un buen lugar respecto a cómo la ve el afuera.

La sorpresiva defensa de Catalina a Furia tras el violento episodio con Arturo en Gran Hermano

Este martes Catalina Gorostidi sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano (Telefe) al defender a Furia en medio del revuelo que se generó por acto de violencia de la participante contra el perro Arturo.

Sucede que en las últimas horas, se conoció un video de Juliana apartando al animal de una patada, mientras realizaba una actividad recreativa. Esto abrió un fuerte debate en las redes sociales, que culminó con muchos televidentes pidiendo la expulsión de la participante.

Sin embargo, Catalina, quien se volvió una de las principales enemigas de Furia durante sus días en el reality, se expresó en el programa de streaming Se Picó (Republica Z) y aseguró que todo "está exagerado".

“Si vos ves bien el tape no le está pegando una patada. No es que va caminando, le pega una patada y Arturo vuela. Lo está corriendo, no es la mejor forma correrlo con el pie, y lo vuelvo a repetir, pero ni lo tocó. Lo sacan de contexto, es Furia y un quilombo terrible”, aseguró.

Y por último, insistió: "El video está, pero fue para sacárselo a Arturo. Se le tira encima como jugando y Furia lo corre ¿estuvo mal? sí pero bueno, está exagerado. Si ves la imagen en cámara lenta ves como lo corre y queda como que lo pateó. No le pegó una patada".