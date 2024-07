La impactante declaración de Alicia Barbasola en la denuncia a Andrés Nara por violencia de género

"Ella cuando cuenta lo que le pasó, cómo le pegaron, se echa la culpa: 'dice me pegó pero por culpa mía'", contó el periodista Martín Candalaft sobre dicho episodio.

Andrés Nara está detenido desde el último viernes en sede policial de Tigre y se negó a declarar, acusado de "lesiones leves, agravadas por el vínculo mediante violencia de género".

El especialista en policiales detalló qué dice la declaración de Alicia Barbasola sobre lo sucedido con su pareja: "Día 19 de julio del 2024, siendo las 6 de la tarde aproximadamente, Alicia Susana Barbasola se encontraba llegando a su domicilio... junto a su pareja Andrés Raúl Nara. Comenzó una discusión y encontrándose más precisamente en el hall delantero de la vivienda, Nara agredió físicamente a la mujer valiéndose de su condición de género. Es decir, por ser hombre, empujándola y forcejeando con esta arrojándola al piso y colocando su pierna sobre ella con el fin de reducirla apoyando su puño en la mejilla derecha de la mujer".

"Efectuando le prisión al mismo tiempo que le refería frases tales como 'querés que te destroce la cabeza' causando fundado temor en la víctima que producto del accionar de imputado la víctima sufrió un hematoma en región malar derecha del rostro siendo de características leves", continuó relatando el periodista.

Y dio detalles de lo que habría sucedido en el interior de la vivienda: "Nara ingresa a la casa. Ella se va a su auto, se encierra ahí y hace el llamado al 911 diciendo que en realidad había sido una vecina la que estaba llamando. Vuelve a entrar a la la casa y ahí es cuando Andrés Nara le pide perdón, le dice 'perdoname, se me fue de las manos'. Llega la policía y ahí es cuando ella trata de frenar todo pero qué pasa, los policías vieron los golpes, las marcas y dijeron 'venimos porque hay una mujer que fue golpeada'".

En otro pasaje de su declaración, Alicia Barbasola sostiene: "Fue una discusión que se fue de tema. Yo viví una relación violenta con mi pareja anterior y que fue mucho peor de lo que pasó hoy". "Andrés fue cambiando algunas reacciones que tenía porque yo también tenía reacciones malas. Aprendí a reaccionar así como un mecanismo de defensa y él me ayudó a cambiar... Tenemos mucha presión de afuera por ser públicos capaz es mi culpa... porque hay ciertas cosas que me molestan y yo se las planteo".

Preocupación por la salud de Alicia Barbasola tras la denuncia contra Andrés Nara por violencia de género

En un posteo en su cuenta de Instagram, la modelo Alicia Barbasola habló de su salud tras la denuncia contra Andrés Nara. El viernes, el papá de Wanda y Zaira Nara fue detenido tras haber sido acusado de ejercer violencia de género contra su pareja.

"No hablé con ningún medio de comunicación porque no estoy en condiciones en estos momentos. Con el único medio con el que me comprometí a hablar es con LAM porque realmente quiero mucho a Ángel y siempre estuvo cuando lo necesité", anunció la rubia.

Además, Alicia Barbasola indicó que tuvo un pico de presión y está en recuperación: "Estoy con un pico hipertensivo en control. Tratando de estabilizarme. Cunado llegue el momento de explicar todo, va a ser con Ángel".

La modelo remarcó que no dio notas ni hizo declaraciones hasta ahora porque está enfocada en cuidar su integridad física y mental tras lo ocurrido. "Necesito ocuparme de mi salud. Y de estar bien", enfatizó.

Mientras la investigación avanza, el papá de Wanda y Zaira Nara continúa preso en el un comisaría en Tigre, Provincia de Buenos Aires.