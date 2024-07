La polémica explicación de Rolando Barbano ante la bronca de los vecinos por el auto mal estacionado de Marina Calabró

Es que Marina Calabró dejó su auto mal estacionado cerca de la casa de Barbano, lo que motivó la total indignación de los vecinos del lugar.

Pepe Ochoa contó cuál fue la polémica explicación que dio Rolando Barbano cuando se acercó hasta el auto de Marina y fue cuestionado por los vecinos por esta acción de la periodista.

"Unos de los vecinos del segundo piso le pega el cartel en el auto, y dice Hasta que no venga la persona, no me voy a ir. ¿Quién llegó? Rolando Barbano", dijo Pepe Ochoa.

Y ahí el periodista le explicó al vecino: "Barbano se apersona al auto y le dice al vecino 'disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto'".

"Es horrible que diga 'mi chica'", observó Cinthia Fernández. A lo que Marcela Feudale comentó con humor: "Mi chica de humo". Y Ximena Capristo marcó: "'Mi chica' es una chica más".

A lo que Pepe Ochoa comentó cómo siguió esa situación: "Y el vecino le dice 'tu chica es muy maleducada. Todos los vecinos le escribimos por Instagram y no contestó'”.

"Estaba en otra cosa. Estaba con el expediente en la mano, no podía", finalizó picante Ángel de Brito.

Las impactantes declaraciones de Marina Calabró a un mes de su separación de Rolando Barbano

Marina Calabró se tomó unos días de descanso en Miami, Estados Unidos, y en una charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, reconoció lo bien que le hizo ese viaje a un mes de su escandalosa separación de Rolando Barbano.

“Estoy bien. Me hizo re bien. No esperaba que me hiciera tan bien. Me fui muy bajón. Me fui menos cuatro y a seis, arrimando al siete. Revisé un montón de cosas, sobre todo la parte que me toca. Yo soy bastante culpógena. Entonces, traté, en este viaje, de alivianarme un poco porque si no te autoarrasás”, reconoció la periodista sobre lo buen que le hizo el reciente viaje.

Y se sinceró sobre lo ocurrido con su ex pareja en los Premios Martín Fierro de Radio: “Uno hace un montón de autocrítica sobre el episodio puntual del Martín Fierro y sobre otras cosas. Es respetable que no somos todos iguales, no sentimos todos lo mismo y no tenemos la obligación de expresarnos de la misma manera".

Consultada sobre si existe la posibilidad de una reconciliación con Barbano, Marina Calabró fue contundente: "No es algo que esté sobre la mesa o esté trabajando ni haya habido algún tipo de acercamiento. Las cosas se dieron así y el tiempo hará lo suyo".

En cuanto a algunas declaraciones públicas de su hermana Iliana Calabró que generó algún cortocircuito entre las dos, la periodista admitió: "Cuando las papas queman, Iliana está. Sigo diciendo que lo de PH no estuvo bueno, que el móvil de Intrusos fue delator. Pero más allá de eso, pobre se liga todos mis enojos ella y por otra parte hay gente que se la lleva de arriba. Ilianita, perdón hermana".

“Me da un poco de odio lo del aprendizaje, porque ¿a qué costo? Hubiera preferido no aprender. Pero es la que me toca. A mí me podrán acusar de cualquier cosa, menos de no dar batalla”, cerró Marina Calabró.