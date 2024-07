Quién es y cómo se llama la actual pareja de Gabriela Sabatini

La tía de Oriana Sabatini se retiró del tenis en 1996. Desde ese entonces, ella prefirió mantener su vida personal en reserva, aunque se dice que su pareja fue una de las razones por las que abandonó el deporte a sus 26 años de edad.

En este sentido, Gaby fue vinculada sentimentalmente a celebridades como el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump o el cantante mexicano Luis Miguel. Sin embargo, luego apareció una foto junto a su verdadera pareja, dando fin al misterio que tanto rondaba sobre su vida íntima.

Luján Grisolia es licenciada en marketing. Justamente, su profesión la llevó a formar parte de una compañía de trascendencia internacional, razón por la cual ha viajado por diferentes partes alrededor del mundo y además ha logrado un importante éxito a nivel laboral.

Algunos familiares de Gabriela aseguran que su relación con Luján comenzó hace varios años y pese a que ella no comparte los momentos que viven juntas, las fotos que subieron sus familiares hace un tiempo dieron cuenta de la feliz relación entre ambas.

Asimismo, ella acompaña a la extenista en los eventos a los cuales es invitada como, por ejemplo, la Gala de Leyendas del Roland Garros celebrada en 2022.

Y en las últimas horas, se supo que la hermaana del actor Osvaldo Sabatini nor irá al casamiento de su sobrina Oriana Sabatini, la pareja del futbolista Paulo Dybala.

La extraña actitud de Catherine Fulop al hablar de la presencia de Gaby Sabatini en la boda de Oriana

El próximo sábado 20 julio Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su casamiento con una gran fiesta en Buenos Aires y comenzaron las especulaciones acerca de la presencia de la tía de la cantante, Gabriela Sabatini.

Suecede que durante mucho tiempo se instaló el rumor de una mala relación entre Catherine y la tenista, y por eso las cámaras LAM (América) encontraron a Catherine Fulop y le preguntaron si acudirá a la celebración.

“¿Quién dijo que no venía? Eso lo dicen pero Gaby está re invitada y seguramente va a estar. No sé ya si llegaría porque estaba en Wimbledon pero seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y la familia lo que es este evento tan bellos", comenzó diciendo Cathy.

Y explicó: “Con mi cuñada la mejor, pero como todos sabemos siempre fue una persona súper reservada, especial y que tiene sus tiempos. Siempre con las puertas abiertas porque es la más bella y divina así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”.

“Ella dijo: 'si claro voy, divino'. Pero no sé quién confirmó y quién no. Esto lo está organizando Claudia Villafañe y ella es la que sabe. Yo no sé quienes están confirmados y tampoco leí la lista", aseguró.

Por último, dio una declaración que dejó a todos sorprendidos y confesó: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”.