Gabriela Sari avivó los rumores de romance con Facundo Arana tras una sugestiva frase

Mientras ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió el supuesto romance, las señales en redes sociales siguen alimentando una historia que ya se convirtió en uno de los rumores más comentados del momento.

Gabriela Sari

Cómo reaccionó Rulo Schijman a los rumores de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari

La semana pasada, el mundo del espectáculo se sacudió con versiones que vinculan sentimentalmente a Gabriela Sari con Facundo Arana, y no tardó en aparecer la palabra de Rulo Schijman, expareja de la actriz y padre de su hija.

Fiel a su estilo filoso y con una cuota de humor, el conductor reaccionó desde sus redes sociales al compartir una captura de una nota que aseguraba que Arana estaría “muy cerca” de Sari tras su separación de María Susini. Sobre la imagen, lanzó con ironía: “Estoy sorpresa”.

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta con una frase que hizo estallar a sus seguidores: “¿Está chequeado? Hubiésemos swingueado el año pasado”, dejando en claro que se toma los rumores con mucha picardía y cero drama.

El revuelo se potenció por una serie de fotos que Gabriela compartió junto a Arana y la hija que tuvo con Rulo, imágenes que el actor también replicó con mensajes cariñosos. “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos”, escribió en una historia donde incluso arrobó a ambos padres.

Por su parte, Sari no esquivó la situación y respondió con complicidad al ruido mediático: “¡Les dijeeee que se veníaaa!”, sumándose al tono relajado que, por ahora, domina esta historia que tiene a todos hablando.

Rulo - Facundo Arana