Gabriela Sari avivó los rumores de romance con Facundo Arana tras una sugestiva frase
Una publicación de Gabriela Sari volvió a disparar versiones de un acercamiento sentimental con Facundo Arana, en medio de la reciente separación del actor. Enterate todo, en esta nota.
8 feb 2026, 21:15
Gabriela Sari avivó los rumores de romance con Facundo Arana tras una sugestiva frase
Una publicación en redes sociales de Gabriela Sari volvió a poner en primer plano los rumores que la acercan sentimentalmente aFacundo Arana, en un contexto marcado por la reciente separación del actor de María Susini, con quien compartió casi dos décadas de vida en pareja.
El posteo que encendió las especulaciones fue una reflexión sobre el amor que la actriz compartió con sus seguidores y que muchos interpretaron como algo más que una simple frase motivacional. “Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras”, escribió, citando a Frida Kahlo, un mensaje que rápidamente generó comentarios y teorías sobre un posible nuevo romance.
A ese gesto se sumó una publicación de Arana que no pasó inadvertida. El actor compartió una imagen junto a la hija de Sari y la acompañó con palabras cargadas de afecto: “Amigos del Alma y competencia de Helados. La cachorra más genia del Mundo. ¡La peque actuó en dos estadios llenos! ¡Ja! La Donna”, en alusión a la participación de la nena en los shows de María Becerra.
La cercanía pública entre ambos y el vínculo con la familia de la actriz terminaron de avivar las versiones que circulan en el ambiente. Sin embargo, quien sorprendió con su reacción fue Rulo Schijman, expareja de Sari y padre de su hija, que eligió tomarse la situación con ironía. Tras compartir una captura de la noticia, escribió “Estoy sorpresa” y luego remató con humor: “¿Está chequeado? Hubiésemos ‘swingueado’ el año pasado”.
Mientras ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió el supuesto romance, las señales en redes sociales siguen alimentando una historia que ya se convirtió en uno de los rumores más comentados del momento.
Cómo reaccionó Rulo Schijman a los rumores de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari
La semana pasada, el mundo del espectáculo se sacudió con versiones que vinculan sentimentalmente a Gabriela Sari con Facundo Arana, y no tardó en aparecer la palabra de Rulo Schijman, expareja de la actriz y padre de su hija.
Fiel a su estilo filoso y con una cuota de humor, el conductor reaccionó desde sus redes sociales al compartir una captura de una nota que aseguraba que Arana estaría “muy cerca” de Sari tras su separación de María Susini. Sobre la imagen, lanzó con ironía: “Estoy sorpresa”.
Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta con una frase que hizo estallar a sus seguidores: “¿Está chequeado? Hubiésemos swingueado el año pasado”, dejando en claro que se toma los rumores con mucha picardía y cero drama.
El revuelo se potenció por una serie de fotos que Gabriela compartió junto a Arana y la hija que tuvo con Rulo, imágenes que el actor también replicó con mensajes cariñosos. “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos”, escribió en una historia donde incluso arrobó a ambos padres.
Por su parte, Sari no esquivó la situación y respondió con complicidad al ruido mediático: “¡Les dijeeee que se veníaaa!”, sumándose al tono relajado que, por ahora, domina esta historia que tiene a todos hablando.