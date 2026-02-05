Separación explosiva entre Facundo Arana y María Susini: una "mucama" en el centro del escándalo

Pero hubo una frase puntual que se destacó por encima del resto y que rápidamente se volvió viral: “Y pensar que era su mucama”. El comentario hizo referencia directa a los viejos tiempos de la novela Muñeca Brava, el histórico éxito protagonizado por Arana junto a Natalia Oreiro. En aquella ficción, Gabriela Sari interpretaba a Gloria Espósito, una de las mucamas de la mansión, al igual que el personaje de Oreiro.

Si bien en la historia nunca hubo romance entre Arana y Sari, la memoria intacta de las redes reflotó la escena y convirtió la comparación en el comentario más filoso del escándalo.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre un nuevo romance. Pero lo cierto es que, entre posteos cariñosos, rumores de infidelidad y recuerdos de ficción, la separación de Facundo Arana ya se transformó en una de las novelas mediáticas más comentadas del momento. Y como si faltara un condimento más para alimentar las versiones, Gabriela Sari se encuentra separada desde hace casi un año de Rulo Schijman, el excronista de CQC, lo que para muchos terminó de encender las sospechas en redes sociales.

Arana

Gabriela Sari con Natalia Oreiro en Muñeca Brava

Natalia Oreiro y Facundo Arana en Muñeca Brava

Gabriela Sari en Muñeca Brava

Cuáles son los detalles sensibles de Facundo Arana y María Susini previos a su separación

La confirmación de la separación entre Facundo Arana y María Susini no solo sorprendió al mundo del espectáculo, sino que también encendió una ola de rumores y versiones cruzadas sobre qué habría pasado realmente en la intimidad de una de las parejas más reservadas del ambiente.

En medio de ese clima cargado de especulaciones, fue Pilar Smith quien sumó un dato clave al aire de LAM (América TV). La periodista aseguró haber reconstruido parte de una secuencia que habría funcionado como detonante de tensiones previas. Según explicó, el foco estaría puesto en un episodio ocurrido a principios de enero, vinculado a un accidente que sufrió India, una de las hijas de la expareja, mientras participaba de una competencia ecuestre en Mar del Plata.

Antes de avanzar con la información, Smith fue cuidadosa y dejó en claro el carácter sensible del tema. “Nos llegó una información de unos testigos que vivieron una situación un tanto rara y fuerte en un hospital. Le escribí a Facundo, pero no me respondió. Lo voy a contar con cuidado, por las muchas personas que vieron esto”, advirtió la panelista, mientras consultaba sus anotaciones.

Luego, la periodista dio detalles sobre el contexto del accidente: “Es de principios de enero y tiene que ver con la hija de Facundo y María Susini, que participó de la Copa de Verano en Mar del Plata. Aparentemente, uno de estos días del concurso, la hija de ellos se cae. Una caída fea y, después de ese momento, llaman a la ambulancia y la llevan al hospital”, relató al aire.