El álbum de fotos del romántico viaje de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami: "Con vos..."

Icardi le dedicó un romántico mensaje a su novia, con quien pasa un gran momento: "No importa el destino, si es con vos, siempre es especial mi amor", publicó Mauro en su cuenta de Instagram.

china suarez mauro icardi miami 2.jpg

La China y Mauro confirmaron su romance en público en el verano y desde ahí se muestran inseparables.

En tanto, el Ministerio Público Tutelar suspendió por tres semanas la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas luego de que la actriz participó en uno de esos primeros encuentros, algo que estaba prohibido.

"Ella no se puede ir del lugar donde vive y si la Justicia considera que no debe estar, es una cuestión de familia que ella no se puede meter. No ha tenido ningún tipo de conflicto con las hijas de Mauro", reconoció en diálogo con Intrusos el abogado de la China, Agustín Rodríguez.

Mirá las imágenes de la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez a Estados Unidos.

china suarez mauro icardi miami 7.jpg

china suarez mauro icardi miami 4.jpg

china suarez mauro icardi miami 3.jpg

china suarez mauro icardi miami 5.jpg

china suarez mauro icardi miami 6.jpg

La mentira más cruel de Wanda Nara sobre Mauro Icardi en medio de la turbulenta revinculación con sus hijas

En LAM, América Tv, se mostraron al aire escandalosos audios de Wanda Nara donde apuntaba fuerte contra su ex Mauro Icardi y su actual pareja, la China Suárez.

En esa conversación la mediática contaba que Francesca habría tenido un encontronazo en la convivencia con Magnolia, una de las hijas de la actriz.

Además, en la charla, Wanda manifiesta: "Isabella llorando me dice: 'sabes qué feo escuchar que le digan papá, papi..' Me dijo: 'yo no quiero escucharlo más eso'".

Todo esto en el marco de que el Ministerio Público Tutelar suspendió por tres semanas la revinculación de Icardi con sus hijas por la presencia de Suárez, desobedeciendo una de las condiciones acordadas previamente.

Lo cierto es que en Intrusos, Paula Varela contó que se contactó con una de las abogadas del futbolista, Lara Piro, quien desmintió rotundamente esta versión que ventiló Wanda Nara.

"Hablé con Lara Piro y me desmiente terminantemente, que nunca jamás los hijos de la China le dijeron papá a Mauro, que eso no es así", dijo la periodista.

Y destacó: "Incluso Nicolás Cabré y Vicuña (Benjamín) saben que no le dicen así, así que todos lo saben".

"Me dicen las abogadas que Wanda quiere hacer sentir a las nenas como que Mauro las cambió por otros hijos y eso no es así", continuó la panelista.

Y cerró sobre el sentimiento de Icardi para sus hijas: "Me dicen las abogadas que Mauro ama a sus hijas y por eso no se va de la Argentina y se queda tratando de verlas".