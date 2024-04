Gran Hermano: Furia reveló que se hizo un análisis para saber si tiene leucemia

Embed

La participante siguió con mucha entereza y se mostró fuerte anímicamente pese al temor por el resultado que podría arrojar los estudios médicos: "Hoy debería estar tirada ahí pensando que me puede agarrar una poron.. que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre".

"Ponele, vamos a llevar al extremo mi estudio... ¿Yo estoy mal? No. Vos cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque sino te empezas a enojar con vos mismo, te aflojas por dentro", continuó con mucho positivismo.

"Creo que soy un gran ejemplo hoy de lo que me está pasando. Y tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mier.. tengo", finalizó Furia.

furia gran hermano 2.jpg

Yanina Latorre bancó a Furia y cuestionó fuerte a la producción de Gran Hermano: "No hagan ese juego con la salud"

Yanina Latorre cuestionó fuerte a la producción de Gran Hermano y a su conductor Santiago del Moro por la salida transitoria de Juliana Furia Scaglione de la famosa casa.

La panelista de LAM, América Tv, y conductora radial en El Observador 107.9 criticó a la producción del reality de Telefe por cómo se manejó ese tema en televisión.

"Amor: dejen de mendigar rating, les sobra, son talentosos. Del Moro, te estoy hablando a vos. Te bajas el precio con lo que hicieron ayer", comenzó con todo Yanina.

Y sobre la salida de Furia por unas horas de la casa para realizarse estudios médicos, planteó con dudas: "No la vi entrar, no la vi salir, no sé si mantuvo el aislamiento. No lo sé".

"Es lo mejor que tiene la casa, es actriz, Furia es todo, es buenísima", destacó Yanina sobre su apoyo a la polémica participante.

"Chicos no hagan ese juego con la salud: la sacas, que se haga los estudios y que vuelva. Y lo mostras", sostuvo sobre el tema de la salud de Furia que se expuso.

Luego siguió: "Hay un videito en Twitter de Coti y Darío cuando justo está por entrar Furia y hablando de que Manzana también habría salido de la casa para hacerse unos estudios y no lo contaste Santiago del Moro. Justo cuando dicen eso sacan la cámara de ahí y se van a otro ambiente de la casa".

"Son muy obvios chicos, van a meter la pata si siguen metiendo la pata. ¿Por qué con Furia hacen show y con Manzanita no?", finalizó picante Yanina Latorre.