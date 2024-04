Yanina Latorre bancó a Furia y cuestionó fuerte a la producción de Gran Hermano: "No hagan ese juego con la salud"

"Amor: dejen de mendigar rating, les sobra, son talentosos. Del Moro, te estoy hablando a vos. Te bajas el precio con lo que hicieron ayer", comenzó con todo Yanina.

Y sobre la salida de Furia por unas horas de la casa para realizarse estudios médicos, planteó con dudas: "No la vi entrar, no la vi salir, no sé si mantuvo el aislamiento. No lo sé".

"Es lo mejor que tiene la casa, es actriz, Furia es todo, es buenísima", destacó Yanina sobre su apoyo a la polémica participante.

"Chicos no hagan ese juego con la salud: la sacas, que se haga los estudios y que vuelva. Y lo mostras", sostuvo sobre el tema de la salud de Furia que se expuso.

Y siguió: "Hay un videito en Twitter de Coti y Darío cuando justo está por entrar Furia y hablando de que Manzana también habría salido de la casa para hacerse unos estudios y no lo contaste Santiago del Moro. Justo cuando dicen eso sacan la cámara de ahí y se van a otro ambiente de la casa".

"Son muy obvios chicos, van a meter la pata si siguen metiendo la pata. ¿Por qué con Furia hacen show y con Manzanita no?", finalizó picante Yanina Latorre.

El fuerte accidente de Mauro durante la salida de Furia que alarmó a Gran Hermano

El jugador Mauro D' Alessio sufrió este miércoles un fuerte accidente en la casa de Gran Hermano, Telefe, luego de que su pareja Juliana Furia Scaglione saliera del reality para hacerse los estudios médicos.

Resulta que el participante estaba secando los platos en la cocina, cuando uno se le cayó y, al intentar agarrarlo, se le rompió y se lastimó cerca de una de sus muñecas. Acto seguido, Mauro hizo un gesto de dolor y se lamentó: "No, bolu...".

Luego, Coti Romero fue a la habitación de las chicas y les contó a Virginia Demo y Zoe Bogach sobre el accidente que tuvo el jugador: "Se cortó Mauro". Y detalló: "Re profundo es el corte".

Los seguidores del reality no tardaron de reaccionar al video del accidente del Mauro y opinaron: “Se pudo haber agarrado una vena”; “Qué miedo” y “Se tiene que limpiar bien para que no le quede una astilla del plato adentro y se infecte”.