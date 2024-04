Furia volvió a Gran Hermano tras hacerse los estudios médicos: el llamativo recibimiento de sus compañeros

"No puedo hablar mucho, pero les voy a ir tirando cosas. Está todo bien", expresó la entrenadora de crossfit, que tiene prohibido hablar en la casa de lo que vivió en el exterior durante las horas que salió para ir al hospital.

Fiel a su estilo, antes de irse de la casa para hacerse dichos estudios, Furia no perdió el tiempo y fue a hacer la nominación espontánea. Después de enterarse que había sido anulada por decidió de Gran Hermano, la jugadora optó usar ella ese recurso.

Embed

Escándalo por la salida de Furia de Gran Hermano: acusan a la producción de trasgredir las normas del juego

El pasado martes, Santiago del Moro anunció que Furia saldrá de la casa de Gran Hermano para un estudio médico. De todos modos, el conductor aclaró que, una vez tenga la autorización clínica, regresará al juego.

"Amigos les quiero contar algo importante. Juli próximamente va a salir de la casa de Gran Hermano según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos", detalló en un posteo en su Instagram.

image.png

Más tarde, en Telefe Noticias confirmaron que Furia se sometió a unos estudios médicos, algunos valores no dieron bien y, por esa razón, le indicaron exámenes complementarios. Además, precisaron que lo que tiene la jugadora es una infección urinaria.

En Twitter, Ángel de Brito comentó un posteo, en el cual se informaba el cuadro que afecta a la estratega. Suspicaz como siempre, el conductor de LAM acotó: "¿Tanta especulación por esto?".

En los comentarios del mensaje del periodista, muchos fans de Gran Hermano cuestionaron a la producción por la decisión de romper el aislamiento, la regla más importante del formato: "Sabrina tenía lo mismo cuando entro la segunda vez por los golden tickets y no la sacaron para chequear nada", "Por una infección no se sale . Hubo otra participante que tuvo y le dieron antibióticos", "Tan urgente no es porque dijeron que recién se va a la noche".