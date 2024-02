Jorge Porcel Jr. habló de su duro presente económico y reveló de qué vive

Jorge Porcel Jr. también mencionó que volvió a estudiar teatro. "Retomé por ese lado porque en su momento había hecho cinco años y después dejé, cuando me enamoré de las artes visuales”, detalló.

El hijo del famoso cómico anticipó que está trabajando en un proyecto que quiere llevar a las tablas. "Con Aldo Funes vamos a hacer una obra muy seria. Vamos a ver cuándo empiezan los ensayos".

Al finalizar, ante la insistencia de Carmen por saber cómo hace para cubrir sus gastos, Porcel Jr. precisó cuáles son sus ingresos. "Yo vivo de mi pensión de discapacitado, la jubilación de mi mamá… Los que tenemos derivada somos los que no tenemos familia y tenemos un grado de discapacidad importante", expuso. "Es un momento difícil...", exclamó la conductora. "Trato de llevarla, como todos", sentenció el invitado.

La pregunta de Carmen Barbieri que descolocó a Jorge Porcel Jr.

En el mano a mano con Jorge Porcel Jr. en Mañanísima, Carmen Barbieri descolocó al hijo del reconocido humorista con una pregunta.

"¿Tu mamá me quería a mí? Yo no me metí en la historia entre tu mamá y Jorge", lanzó la conductora de El Trece.

"Yo hablo por mí. Y pienso que los temas de mujeres se tienen que resolver entre mujeres", señaló Jorge Porcel Jr.

De todos modos, el invitado aclaró que, el último tiempo, su madre tu una postura muy cara respecto a las ex parejas de su papá: "Con el tiempo, ella empezó a aceptar cómo son las cosas".

Y cerró: "Te valoró a vos y a Luisa Albinoni porque fueron las que realmente la quisieron".