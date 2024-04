Marina Calabró fue internada en medio de su separación: "Tuvo un dolor en el corazón"

Lo cierto es que la periodista se encuentra atravesando un momento difícil ya que el pasado viernes confirmó su separación de Rolando Barbano con quien mantuvo un romance durante seis meses.

De todas formas, Yanina aseguró que no fue nada grave lo sucedido con Marina y concluyó: “Está bien, está mucho más tranquila y quedó en observación toda la tarde para descartar y que se quede tranquila la médica. Está triste y angustiada”.

Embed

Rolando Barbano habló por primera vez de su ruptura con Marina Calabró: "Me duele mucho"

El viernes pasado Marina Calabró confirmó su separación de Rolando Barbano luego de seis meses de relación. En diálogo con A la Tarde (América), este lunes el periodista habló al respecto por primera vez y dio su versión de lo sucedido.

Lo cierto es que Barbano no se atrevió a usar la palabra "separados" y por su parte aseguró: “Estamos tratando de resolver algunas cosas. No es un momento lindo para mí, para Marina tampoco y no tengo ganas de hablar del tema".

“Me duele mucho. Entiendo que Marina es una persona muy pública pero es la intimidad de ella y mía. Lo que diga ella está bien y listo”, agregó y sostuvo que no le molestó que la periodista lo haya contado en su programa de radio junto a Yanina Latorre.

Por otra parte le hizo frente a las versiones que señalaban como motivo de la ruptura que el era una persona muy celosa y sentenció: "Yo nunca no deje hacer nada a nadie".

Por ultimo, habló de los rumores sobre una reconciliación con su ex pareja y lo desmintió categóricamente. "Estoy separado hace un año, siempre me siguió y yo le seguí. No la metan más en esto porque no tiene nada que ver ni ella ni mis hijos", declaró.