Zoe reveló el secreto que le contó Coti Romero sobre la producción de Gran Hermano

“Me dijo que en la fiesta final de programa fueron a un bar con todos los de la producción y ellos les decían: 'yo era el que seguía tu micrófono'”, expresó mientras el resto de los participantes allí presentes la escuchaban atentamente .

Lógicamente todos se mostraron muy sorprendidos y entre las reacciones se escucharon frases como: “Uy nooo”, “Pido mil disculpas al que está escuchándome todo el día”.

“Ay que feo, algunos de los que está acá no va a ir a esa fiesta porque va a estar aislado. Yo quiero conocer a los que trabajan acá”, agregó la joven.

Gran Hermano: el duro reclamo de Florencia a Nicolás tras la salida de Coti Romero

En la gala de eliminación de anoche la participante Coti Romero tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano (Telefe) por decisión del público y su salida generó distintas emociones en el resto de sus compañeros.

Uno de los casos más comentados, fue el de Florencia Regidor, que se mostró contenta con este suceso y aprovechó para hacerle un picante reproche a su novio Nicolás Grossman, quien durante los últimos se mostró muy cercano a la correntina.

Antes de abandonar la casa, Nicolás se despidió de Coti con un sentido abrazo y sus emotivas palabras hicieron estallar a Florencia de tal forma que no pudo contenerse frente a los jugadores.

"¡Espérame afuera por favor no te vachas! A mi cuando me estaba por ir me dijiste 3 palabras pedorras, literal", disparó la participante recordando el día que ella protagonizó un mano a mano en la gala de eliminación.

Por su parte, Nicolás no emitió la palabra al respecto y su novia permaneció con cara de indignación mientras los demás quedaron descolocados por sus fuertes dichos.