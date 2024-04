La China Suarez habló de la posibilidad de agrandar la familia y sorprendió con su respuesta

China Suarez familia

Como en más de una ocasión, Eugenia decidió interactuar un rato con sus seguidores y para ello habilitó la cajita de preguntas de Instagram. Fue entonces, que una seguidora consultó: "¿Estás abierta a tener más hijos?".

"En un futuro si", sostuvo la artista. Cabe destacar, que mientras actuaba en la famosa tira Casi Ángeles, la China dio una entrevista y al hablar de la idea de formar una familia aseguró que se imaginaba como madre de seis.

China Suarez sobre tener mas hijos

La China Suarez sufrió un fuerte accidente y causó preocupación: "Hielo y analgésicos para mi"

A pocas horas de aterrizar en la Ciudad de Buenos Aires, la China Suárez preocupó a sus seguidores con un posteo donde mostró las impactantes imágenes de cómo quedó su rostro tras sufrir un fuerte accidente que causó la fractura de su nariz.

"Bueno, en un accidente boludo me fracture la nariz", escribió la artista al pie de la publicación sin dar muchos detalles acerca de como fue exactamente en qué esto sucedió.

En el mismo posteo incluyó un video y dos fotos de su cara tomadas desde distintos ángulos en las cuales se puede observar que su nariz está inflamada y con marcas rojas de un fuerte golpe.

China Suarez fractura

Para llevar tranquilidad a sus fanáticos, La China aseguró que la situación no paso a mayores y explicó: "No hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mi".

Finalmente, a través de sus historias de Instagram, se grabó recostada en su cama y mostró el tierno gesto de su hijo Amancio quien le sostenía el hielo en su nariz.