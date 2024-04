Firme defensa de Santiago del Moro a Gran Hermano 2023 tras las duras críticas

Además, se refirió al tremendo descargo de Juliana “Furia” Scaglione al tratar de “mugrosa” a Coti en vivo: “Cuando hace todo ese acting que hace, no me está faltando respeto a mí ni a sus compañeros. Ella aprovecha lo que ella intuye que es el momento pico del programa, donde hay más gente viéndola, para bajarle una línea a la gente que la mantiene dentro de la casa”.

“Es decir, dice a quién hay que votar, dice por qué está enojada, dice lo que sí, lo que no, lo que le gusta, lo que no. No más que eso. No es un juego de respeto ni a mí, ni a la gente, ni al público. El público elige quién se queda y quién se va, más allá de la falta de respeto de uno o de otro, siguen bancando por algo”, sumó.

Por último, remarcó: “Digo esto porque muchas veces veo que por ahí se discuten las formas o si está bien o si está mal. Ellos no son ejemplo de nada, ni están ahí para bajar ni una línea, ni un mensaje. No es un concurso de moral, ni de formas. Es un juego, ni más ni menos. Es un juego de convivencia y la gente elige quién se queda y quién se va a su casa. No mucho más que eso”.

Furia ventiló secretos de la intimidad sexual de Mauro en Gran Hermano: "Le gustan otras..."

Furia y Mauro D'Alessio tuvieron química desde el minuto 0 en Gran Hermano. El muchacho cruzó la puerta y ella le declaró su amor. A las pocas horas, los participantes estaban a los besos y arrumacos.

Sin embargo, el tiempo pasó y, al parecer, la relación se fue desgastando. Así lo dejó entrever Juliana durante una charla con Emma Vich. La estratega se quejó de la performance de su pareja y ventiló detalles de su intimidad sexual.

"Tengo que ir a limpiar el sauna.... donde pienso que garch... y no garcho. Me trajeron a un pibe que no quiere coger", exclamó Furia, indignada y preocupada por la abstinencia.

Finalmente, la jugadora deslizó que a Mauro no le gustan las chicas. "'Tiene otros deseos sexuales Juliana, no es tu culpa'.... es porque no tengo pene. Es travieso, le gustan otras cosas", sentenció.