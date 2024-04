Denisse cruzó con todo a Coti Romero por su vínculo con Bautista en Gran Hermano

La rubia, entonces, explicó: "En realidad lo hice en el confesionario con el psicólogo, hablé con él porque no sabía qué hacer. Y después, en un momento salgo llorando y me ve Pali (Méndez), que cuando me veía llorando se acercaba".

Ahí, intervino el conductor Santiago del Moro, quien acotó: "¿Pero vos te enamoraste posta? Yo pensé que era todo un verso". "Sentía atracción. Me atrajo bastante, pero me negaba a sentirlo", se sinceró Coti.

En Gran Hermano (Telefe), la participante Virginia Demo mantuvo una conversación con Darío Martínez Corti y aseguró que Juliana 'Furia' Scaglione "es implacable" y que será imposible sacarla del reality.

“Ella se mandó tres millones de cag... Ahora entendió, frenó, y tiene un perfil hermoso”, opinó la rubia sobre la tatuada. Y afirmó: "Contra Furia no voy nunca más. Si sos piola, te diste cuenta de que es imposible”. Ahí, Darío dió su parecer: "Imposible para mí no. No hay imposibles. En un momento, en la edición pasada, todo el mundo pensaba que Alfa era un candidato a ir a la final, por su perfil, por esto, por otro".

Inmediatamente, Virginia expuso el motivo que podría sacarla de la casa más famosa del país. “ De la única manera que para mí se puede ir de este juego es si se sale de sus carriles o se manda una cag... Si no es imposible, es imbatible”, reflexionó.

Al final de la charla, la comediante remarcó: “Yo no voy más contra ella. Si sos inteligente, te ponés a tratar de sacar al resto y, quién te dice, llegar con Furia a la final”.