El angustiante presente de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna: “Ella era realmente el..."

Y agregó: "Y creo que se va a confirmar lo que siempre sospechamos, que detrás de Lotocki hay una verdadera organización delictiva que ni más ni menos se encargaba de hacer esto: lastimar, dañar y facturar”.

El letrado indicó además que es Ezequiel, hermano de Luna, quien lleva adelante el tema de la serie sobre la vida de Silvina y que lo nota muy golpeado tras la dolorosa pérdida de su hermana.

“La serie puede ser muy nutritiva. Sé que Ezequiel, el hermano de Silvina, está traccionando muchísimo para darle celeridad a esa serie y se está encargando él”, aseguró Fernando Burlando.

“Es una de las de las misiones y proyectos que adoptó como propios”, continuó. En esa línea, remarcó: “Personalmente creo que está muy afectado. Ezequiel no es un tipo que muestre mucho. Esconde más que exhibe”.

“Yo creo que está muy golpeado. Era realmente su verdadero sostén Silvina”, insistió el letrado. Y cerró: “Tenían una una relación realmente hermosa y creo que sin lugar a dudas hoy quien más la debe extrañar es él”.

Habló la médica arrepentida en la causa contra Aníbal Lotocki: "Es un psicópata y un asesino"

La médica arrepentida, Silvia Fernández, habló este martes con LAM, América Tv, tras dar su declaración en la causa contra el polémico cirujano Aníbal Lotocki.

Cabe recordar que pasaron seis meses desde que Lotocki fue detenido luego de que la Justicia dictaminara la prisión preventiva en el marco de la causa que lo investiga por “homicidio con dolo eventual” por la muerte de Cristian Zárate.

Fernández, que trabajó en la clínica de Lotocki, contó cómo conoció al cirujano: "Lo conocí ese día. No sabía quién era. Me citaron para controlar un post operatorio".

"A Cristian lo cuidé en el postoperatorio. Era un paciente al que le habían hecho múltiples cirugías, en una clínica que no estaba habilitada para eso. Pasó una noche estable, sufrió una descompensación brusca el día jueves, a la mañana", explicó y agregó detalles de los procedimientos quirúgicos que le hizo Lotocki a Zárate: "Demasiados procedimientos quirúrgicos en el cuerpo: le lipoaspiró el abdomen, los flancos, el dorso, injertó grasa en los glúteos, en los brazos, en los hombros".

Además, sumó: “Cristian pasó una noche con dolor y molestias. Tenía mucho relleno en los glúteos, mucha grasa, estaba sentado. Yo ignoraba ese procedimiento. A mí me dijeron que le hicieron algo y no. Se notaba que estaba molesto. Lotocki no lo fue a ver. Subió a, quirófano y después lo que pasó... no sé”.

Al final, el cronista del programa conducido por Ángel de Brito le consultó: "¿Qué pensás de Lotocki?". "Pienso que es un psicópata y un asesino. Pienso también que hay un vacío legal que hay que estudiarlo muy bien, porque cualquier médico no se puede poner a hacer ese tipo de cirugías sin estar preparado. Imaginate que nosotros para formarnos como médicos cirujanos nos cuesta como once años", sostuvo.