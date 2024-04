La contundente confesión de Julieta Poggio sobre su romance con Marcos Ginocchio: "Fue difícil..."

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio en GH.jpg

“Tardé en contarlo por respeto. Era un código entre nosotros que se respetó en su momento porque no teníamos ganas de que se pinchara o de que nos hicieran preguntas. Yo lo conté porque lo sané, igual no conté mucho porque él no contó su parte, es más reservado y no le gustan los medios”, agregó con la misma honestidad con la que se mostró en el reality de Telefe.

Pero claro que el dato revelador de la charla, fue la declaración de Poggio al asegurar, sin filtro: “Fue difícil esa etapa. De verdad, había mucha expectativa de gente grande, gente chiquita. La gente en la calle me lo preguntaba y me lo decía. No se supera el ‘Marculi’. Ya lo sané, eso terminó para mí. Es una etapa cerrada, fue algo muy lindo, único y especial que viví, pero ya está”.

El picante motivo por el cual Marcos Ginocchio terminó su romance con Julieta Poggio

Después de que Julieta Poggio admitiera públicamente que efectivamente mantuvo un romance con Marcos Ginocchio tras salir de la casa de Gran Hermano 2022 pero que ya se terminó, Pepe Ochoa reveló en febrero pasado desde LAM (América TV) la polémica y picante versión de los motivos de la ruptura de un romance que recién estaba comenzando y quién fue que cortó la relación.

“Hay una historia de desamor. Marcos deja a Julieta. Había un proyecto de empezar algo y Marcos toma la decisión de no seguir. No es que Julieta también quería eso”, expuso el productor del programa de Ángel de Brito.

Al tiempo que detalló: “Marcos es el que dice ‘no estoy para esta’. Y me cuentan que lo que él decía en privado es que no le servía para su carrera estar pegado (a Julieta). Marcos busca un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética que Marcos quería”.

Y mientras aseguró que Poggio le cae súper bien, pero que "él quería una chica cool. Una cosa así como Zaira Nara”, Angie Balbiani le preguntó directa “¿Vos sentís que Juli no era de alta alcurnia y por eso Marcos no la elije?”.

Fue allí cuando Ochoa, tras recordar que Marcos proviene de una familia salteña muy conservadora, confió que “Para los objetivos que Marcos tiene, Juli no estaba a la altura de acompañar las marcas que él quería llevar adelante”.