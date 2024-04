Nicki Nicole habló en LAM sobre la infidelidad de Peso Pluma: "Respeto"

“Estoy llevando a Argentina a Estados Unidos, estoy re contenta y es un orgullo”, agregó la artista.

Más adelante, el cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito le consultó por su expareja, el músico mexicano. “Yo le quiero agradecer a la gente, sobre todo a la gente de Argentina por el cariño y por el respeto de siempre”, sostuvo Nicki Nicole que evitó nombrar a Peso Pluma.

“Para mí es un placer que la gente esté siempre presente conmigo y a ustedes siempre por el respeto”, agregó.

Por último, la intérprete de Wapo Tracketero se refirió a la salud mental de Tini Stoessel: “Estoy orgullosa de que nos represente como artista y conocerla cada día más como persona… yo siento que conocí a Martina con este disco”. Cabe destacar que ambas cantantes grabaran un tema juntas.

Nicki Nicole categórica contra Peso Pluma: "Sé que estás con otra pero..."

Nicki Nicole apuntó sin filtro contra Peso Pluma con una durísima canción que se estrena el 24 de este mes pero que ya se conoció un adelanto y la letra es letal contra su ex novio.

Se trata del tema Ojos verdes, que cuenta con gran ritmo y una durísima letra donde la cantante rosarina apunta contra su colega mexicano luego de la escandalosa separación del verano.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", indicó Nicki Nicole al confirmar la separación con su colega.

El adelanto se conoció en las redes sociales y tuvo gran repercusión entre sus fanáticos por los dardos que tira la artista contra su ex novio luego de terminar la relación en un gran escándalo por infidelidad de él.

En el estribillo del tema, Nicki Nicole deja en claro que la canción está dedicada directamente a su ex pareja, y sus seguidores quedaron impactados por sus letales frases contra el mexicano.

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes/, pero es que yo sacaba lo mejor de ti/ Y te diste cuenta desde el día que me fui/ A quién vas a engañar diciéndole que no me extrañas/ Sé que estás con otra, pero pensando en mí”, reza parte de la contundente canción de Nicki Nicole contra Peso Pluma.