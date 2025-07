Karina Jelinek y Flor Parise confirmaron cómo y cuándo será su particular casamiento "maya"

"Es algo simbólico, es para divertirnos", aclaró la modelo. Y Flor Parise amplió: "La verdad es que lo íbamos a hacer en Tulum. Íbamos a ir en junio, pero ahora está fea la playa y vamos a esperar a fin de año".

A lo que el noetro le consultó: "¿No va a haber papeles de por medio?", y Flor comentó: "No. La idea es hacer una fiesta, nomás". Además, despejaron algunos rumores de crisis que surgieron hace un tiempo atrás.

Y Karina Jelinek respondió luego a las polémicas declaraciones de su ex marido Leonardo Fariña, de quien se separó en 2013 en medio de un gran escándalo a solo dos años de dar el sí, quien sugirió en una entrevista "a nadie le recomiendo casarse con Jelinek".

"Lo dijo mi exmarido. No te guíes por eso. ¡El más tóxico fue ese! Mi ex marido que mirá cómo terminó... Poco caballero, él que me pidió casamiento a mí", sentenció la morocha. "Habla más de él que de ella ese comentario", la defendió Parise.

Karina y Flor comenzaron su vínculo como amigas en 2019 y luego anunciaron su noviazgo y posterior convivencia. Ahora a fin de año darán un gran paso con su boda simbólica en el exterior que ya tiene fecha y será en este 2025.

La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Karina Jelinek

La modelo Karina Jelinek fue una de las invitadas del último fin de semana a la mesa de La noche de Mirtha (El Trece) y la diva le hizo una picante pregunta que la incomodó al aire.

"Tenés una vida misteriosa. ¿Te gusta que sea así?", preguntó sin vueltas La Chiqui. "Para guardarme mi familia, yo y la gente que está alrededor mío, decido eso. Es inevitable y chocante porque si yo fuera periodista yo querría saber", sostuvo la modelo.

"¿Te gustaría ser mamá?", le preguntó Legrand. "Sí, lo intenté, no se pudo. Vamos a ver más adelante", confesó ella. "¿Vivís en Nordelta?", siguió consultando Mirtha.

"No, ya me mudé hace rato. Estoy acá cerquita, en Palermo. Vivo bien, trato de estar feliz todos los días, que es una lucha diaria", confesó Jelinek y reconoció que le gustaría conducir un programa infantil y estar en streaming.

Y sobre su vida sentimental Karina Jelinek reconoció el buen momento que atraviesa al lado de Flor Parise: "Bien, estoy contenta, feliz. Mucho no hablo de mi vida porque cuando uno habla de su vida íntima es como que no le va tan bien".