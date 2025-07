L-Gante expuso un chat con Tamara Báez y su hija Jamaica con un particular mensaje 

Pero claro que eso no fue todo. Porque en esa misma publicación pudo leerse cuáles serían los planes futuros de L-Gante para con su hija, y a dónde estaría pensando llevarla próximamente de vacaciones.

Teniendo presente que la nena acaba de pasar unos días en Punta Cana con su mamá y su pareja, Thiago Martínez, L-Gante le hizo saber que querría llevarla a conocer los parques del famoso ratón Mickey. Si bien el referente de 'La Mafilia', trató de tapar la conversación con tres emojis, se puede leer perfectamente que habla de "fin de año", donde termina diciéndole a Tamara y Jamaica que "pinta Disney". ¿Será que quiere llevar sólo a la nena o hará como tiempo atrás que no dudó en llevar a Europa a su hija junto con su mamá y su actual novio?

L-Gante - mensaje de Jamaica fachero

Qué dijo L-Gante sobre su actual vínculo con Wanda Nara que sorprendió a todos

Mientras continúa su gira por Europa, L-Gante volvió a estar en el centro de los rumores por su cercanía con Wanda Nara, quien lo acompaña en varios eventos. Sin embargo, en las últimas horas, el referente de la cumbia 420 fue claro al desmentir una reconciliación amorosa con la mediática.

Desde la cuenta de X de El Ejército de LAM, se compartió un posteo que Elián Valenzuela publicó en Facebook, donde desmintió categóricamente los trascendidos: “Gente, yo no estoy con Wanda. Nos llevamos bien nomás, pero en pareja no estamos. Les tiro la real para que no armen el pelotero al pedo”, escribió el cantante.

l gante

Aunque se los ha visto juntos en distintas apariciones públicas durante su estadía en Europa, L-Gante busca desactivar las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la mediática.

Además, Damasia Ochoa reveló en el programa Los profesionales de siempre (El Nueve) que mantuvo una conversación con el músico, en la que él fue tajante: “Con Wanda no proyecto nada”. Y agregó: “La pasamos bien, me divierto, la quiero, tenemos feeling. Tenemos buena cama”, habría dicho con franqueza.

Por otro lado, la hermana de Pepe Ochoa también le consultó si sentía que Wanda lo utilizaba mediáticamente. La respuesta sorprendió: “No le importa si lo usa o no, porque es así de los dos lados. Se divierten, la pasan bien”, aseguró, dejando en claro que el vínculo entre ellos es distendido y sin compromiso.