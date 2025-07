La definición de L-Gante sobre su futuro con Wanda Nara que lo descolocó a todos

"Con Wanda la pasamos bien, me divierto, la quiero, tenemos feeling. Tenemos buena cama", le habría dicho el músico a Damasia.

La hermana de Pepe Ochoa también contó que le preguntó si no sentía que Wanda lo usaba. Y la respuesta fue reveladora. "No le importa si lo usa o no, porque es así de los dos lados. Se divierten, la pasan bien", comentó, dando a entender que la relación actual entre ambos se basa en un vínculo relajado y sin exigencias.

l gante

Revelan que L-Gante usa una cuenta falsa de Instagram para "chamuyar mujeres"

Pepe Ochoa sorprendió a la audiencia de LAM (América TV) al compartir una revelación que generó revuelo: según su información, un artista muy conocido utilizaría una cuenta alternativa en Instagram con el fin de “chamuyar mujeres”.

"L-Gante tiene una cuenta falsa y se chamuya a chicas, que no tiene nada de malo, no vamos a juzgar eso, porque van y vienen con Wanda (Nara)", aseguró el panelista, sugiriendo que el vínculo entre el músico y la empresaria sigue sin definirse con claridad.

Ochoa dio detalles sobre cómo se enteró del asunto: "Lo interesante con este tema es que L-Gante hasta el viernes pasado le tiroteaba a una chica. Ella me contactó y yo le dije 'seguí hablándole para ver si es él'. Bueno, empezó a hablar y él le daba pruebas y ella no entendía por qué L-Gante le hablaba de una cuenta trucha. Le mandaba videos".

En ese contexto, el cantante le habría dado una explicación que involucra a su expareja: "Él le dijo que Wanda tiene su cuenta abierta en el teléfono y le manda una foto del chat con Wanda en donde Wanda le dice 'Elian, qué estás haciendo, tengo abierta tu cuenta en mi teléfono' y él le dijo 'No seas tan tóxica, me la baja'".

Por último, Ochoa contó que su investigación despertó reacciones inmediatas en el entorno del cantante: "Cuando hice este tema, yo no había dicho nada, no había dado ni media pista, no había avivado giles, y me llamó el mánager de L-Gante y dijo 'de quién es esa cuenta, porque Elian no se comporta de esa manera'. Y a los diez minutos le cambiaron el nombre a esa cuenta".