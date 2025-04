La angustia de Viviana Canosa al contar que tiene custodia y botón antipánico

"Cuando llegué había una mujer policía en la puerta de mi casa. Ella me tiró la mano y yo le di un beso, porque para mí era una mina que me estaba cuidando. Me dijo ‘en un rato van a venir a su casa para hacerle unas preguntas", comentó.

Luego, explicó que la oficial le hizo firmar unos papeles y continuó: "Firmé, no sé qué firmé. Firmé que me cuiden… me preguntaron si quería un botón antipánico. Dije que sí, me lo van a dar el lunes. Imagínense en qué me beneficia esto".

A raíz de estas medidas, que causaron una gran preocupación en la conductora, Viviana aseguró que sería el último programa en el cual hablaría acerca de la causa.

Embed

Se conoció el expreso pedido que Adrián Suar le hizo a Viviana Canosa tras las tremendas denuncias

Después de un jueves cargado de acusaciones y descargos cruzados entre Viviana Canosa y el resto de los programas de la televisión -incluidos los del Trece- , tras sus graves acusaciones sobre Lizy Tagliani y otras figuras del medio, Adrián Suar mantuvo una extensa charla con la conductora de Viviana en vivo para marcarle la línea del canal de Constitución.

Lo cierto es que ayer se supo que Canosa enfureció por las "pavadas" que se dijeron sobre ella en los programas de su misma pantalla, motivo por el cual llamó a Suar, director artístico del canal del solcito, para expresar su enojo.

Tras ello, desde Intrusos (América TV), Paula Varela contó este viernes santo cómo fue la larga conversación telefónica que Suar mantuvo con Canosa.

"La bajada de línea de Adrián fue 'no quiero en este canal una caza de brujas'", aseguró Varela y señaló que Suar "tiene muy buena relación y respeta mucho a los artistas, a los actores y la gente de este medio, y no quiere ataques directos".

Asimismo, la panelista de Intrusos agregó que en el canal de aire del grupo Clarín no quieren que se peleen entre sus programas. "No quieren peleas interna dentro de canal 13", concluyó.