Feroz interna en El Trece por la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani

Con el correr de los días, Canosa subió el tono y apuntó contra otras figuras del ambiente artístico. La periodista disparó contra Pablo Duggan, Beto Casella, Paulo Vilouta, Mariana Fabbiani, entre otros referentes de la TV.

En el medio, la figura de El Trece fue duramente criticada por haber hecho una denuncia contra Lizy sin pruebas para avalar su presentación en la Justicia.

En el canal de Constitución abordaron la temática, principalmente en Mujeres Argentinas y Puro Show. Sin embargo, Canosa no habría quedado conforme con cómo trataron el asunto en esos programas.

Según trascendió, la periodista estaba "furiosa" por las "pavadas" que dijeron al aire sobe ella en esos ciclos. Incluso se comenta que llamó a las autoridades de El Trece para manifestar su enojo.

Al parecer, los ánimos están caldeados en esa señal, mientras Canosa avanza y promete ir por más.

Viviana Canosa.jpg

Mariana Fabbiani explotó contra Viviana Canosa y cuestionó también a Suar: "Me amenazaron"

Este jueves, Mariana Fabbiani arrancó DDM (América TV) con un feroz descargo, donde se refirió a Viviana Canosa y Adrián Suar. La conductora aseguró que su colega la amenazó con contar cosas de su vida privada.

"Ayer me amenazaron. Me amenazaron desde la pantalla de Canal 13 y por privado. Y no solamente a mí, a parte de mi equipo, a Martín Candalaft. Viviana Canosa hablá. ¡Basta de amenazas! Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos", afirmó.

"Hay una reflexión mucho más profunda que amerita. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa sabemos quién es. Todo el medio la conoce. Nació chancho y morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida, en tu espantosa carrera, a todo el mundo, con una maldad y crueldad sin límites. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que todo esto esté pasando desde la pantalla de Canal 13. Una pantalla que tenía prestigio", sostuvo.

"Viviana Canosa, vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver. Yo estuve muchos años en la pantalla de ese canal. Es más estuve muchos años en tu horario. Liderando. No tuve que amenazar a nadie por un punto del rating", añadió.

La conductora direccionó su mensaje a Adrián Suar, gerente de programación de El Trece: "Adrián, ¿qué estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? ¿Por un punto de rating vale todo? ¡Es muchísimo! Es una falta de responsabilidad total".

Mariana planteó que no comprende por qué el directivo de la señal de Constitución no toma cartas en el asunto para poner un freno a los excesos de una de sus figuras: "Yo quise mucho la pantalla del 13. Hice gran parte de mi carrera ahí. Sé cómo se trabaja ahí. Deben estar debatiéndose cómo seguir. Te pregunto Adrián: ¿Hasta dónde? ¿No hay un límite? ¿Vas a dejar que la calidad que representaba a canal 13 se tire por la borda por tus malas decisiones?".

Al finalizar, la conductora hizo una invitación a los responsables de los medios de comunicación. "Llevo 30 años en este medio. Invito y llamo a una reflexión porque me produce un profundo dolor ver cómo nuestro medio se destruye. ¿A dónde vamos a llegar?", cerró.