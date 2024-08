La angustiante confesión de Barby Franco tras el drama que vivió en Miami: "Tuve un ataque"

Embed

En tanto, la pareja de Burlando abrió su cajita de preguntas para interactuar con sus seguidores y detallar la angustiante situación. "Fue tremendo todo. Qué harías vos si te dicen en el aire que el avión está roto? Y 2 veces seguidas? Yo tuve un ataque de pánico", le aseguró a un usuario que la saludó y se alegró por su regreso sana y salva.

En tanto, Barby Franco aseguró que tuvo mucho miedo y remarcó que la situación la llevó a experimentar lo que es el "pánico". Asimismo, en cuanto a cómo lo vivió la pequeña Sarah, la mujer de Burlando contó que "gracias a Dios, ella nunca se enteró. Como iba a ser un vuelo nocturno, ella se durmió todo".

Y en tren de dar detalles, Franco explicó que dos veces estuvieron dando vueltas en el aire hasta poder aterrizar. "La primera vez 1 hora y 18 minutos. La segunda, 1 hora y 4 minutos", remarcó y explicó que fue porque el avión debía "quemar y tirar combustible".

Todavía llena de bronca y angustia por lo vivido, Barby hizo saber que ese mismo avión averiado "al día siguiente quiso volar a Londres y pasó exactamente lo mismo", por lo que "tuvo que volver". Fue allí que, a modo de conclusión, se preguntó indignada "por qué no cambian de avión, por qué no va al centro de reparación, por que no va a chatarra, por qué arriesgan a la gente".

Las fotos del soñado viaje de Barby Franco y Fernando Burlando con su hija Sarah a Disney: "Mundo ideal"

Días antes, Barby Franco y Fernando Burlando se habían mostrado felices, desde sus redes sociales, en Estados Unidos junto a la pequeña Sarah, de dos años, disfrutando de las atracciones que ofrece Disney.

Desde su cuenta en Instagram, la modelo fue compartiendo varias imágenes y momentos que comparten junto al reconocido abogado y su hija quien nació por cesárea el 15 de diciembre de 2022. "Un mundo ideal", expresó Barby Franco en su posteo de Instagram junto al emoji de un corazón y una foto de los tres juntos con el famoso e imponente parte temático de fondo.

La modelo fue mostrando además algunos momentos de la recorrida por el maravilloso lugar y la sorpresa de Sarah al descubrir las distintas atracciones infantiles. Fernando Burlando se tomó unos días de descanso en el exterior después de representar legalmente a los padres de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció hace 49 días en Corrientes y cuyo caso conmovió a toda la Argentina.

Hace unos días circularon unos rumores de crisis en la pareja, algo que fue desmentido rotundamente por ambos. Incluso Barby Franco explicó la razón por la que se había mudado a un departamento en Puerto Madero.