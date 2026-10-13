La explosiva versión del entorno de Emanuel Ortega sobre su separación de Julieta Prandi: "Es tóxica, celosa y lo obligó a..."

El periodista remarcó que la familia del cantante mantiene un perfil discreto y que sus declaraciones reproducían los testimonios que le habían acercado, no una opinión personal.

Pero hubo más. Según relató, entre las versiones que recibió también figuraba que el músico se habría casado presionado por su pareja. “Él se casó obligado por Julieta. Me dicen que ella lo obligó a casarse, que ella es tóxica, que ella es conventillera, que ella es celosa, que ella revisa los celulares, que es insoportable, que lo volvía loco”, sostuvo.

Por último, Gómez Rinaldi relacionó esos supuestos conflictos con la ausencia de familiares de Emanuel Ortega en la boda. “Y me dicen que por eso la familia no fue. Ahora se entiende eso”, concluyó.

Así, mientras la ruptura continúa sorprendiendo por el escaso tiempo que duró el matrimonio, las declaraciones del periodista sumaron nuevas versiones sobre el conflicto. Por el momento, los motivos de la separación no fueron confirmados por los protagonistas y las acusaciones difundidas corresponden a testimonios que, según explicó, recibió de personas de su entorno.

Cuál es la otra fuerte versión sobre los motivos de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En tanto, la primera y fuertísima versión sobre los motivos de la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, ni bien se conoció la noticia este lunes por la noche cuando la modelo lo comunicó a través de sus redes sociales, es ni más ni menos que la de una infidelidad del cantante a la modelo.

Lo cierto es que Ángel de Brito abordó el tema en LAM (América TV) poco después de que la modelo y conductora anunciara la separación a través de sus Instagram Stories. Durante el programa, recordaron que tres meses antes de la boda la pareja habría protagonizado una fuerte discusión que desencadenó una crisis, aunque Prandi había negado esa versión de manera contundente.

Por su parte, Pepe Ochoa aportó detalles sobre los motivos del distanciamiento y señaló que ambos querían cosas diferentes. En ese contexto, describió la actitud de Emanuel con una frase contundente: “Estaba en una”.

Uno de los rumores que tomó mayor fuerza tiene que ver con una presunta infidelidad. Al respecto, el panelista recordó la información que había llegado sobre una supuesta relación del músico con otra mujer. “Nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación, que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo tremendo”, sostuvo.

Otro gesto que llamó la atención fue la decisión de Julieta de eliminar de su cuenta de Instagram todas las publicaciones junto a Emanuel, incluidas las imágenes de su casamiento. Además, según trascendió, habría sido ella quien decidió ponerle punto final al vínculo, apenas 27 días después de pasar por el registro civil.

En el comunicado que difundió durante la noche del feriado del 12 de octubre, la conductora explicó por qué eligió hacer pública la noticia. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, expresó, aunque las especulaciones no tardaron en multiplicarse.

Mientras atraviesa este inesperado momento personal, Prandi fue la única que salió públicamente a explicar la situación, que también repercutió en la familia Ortega.

Entre sus declaraciones, hubo una frase que despertó especial curiosidad por el significado que podría tener en medio de la ruptura. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables”, sentenció.

Sus palabras dejaron abierta la incógnita sobre cuáles fueron esos acuerdos que, según dio a entender, habrían sido determinantes para terminar con el matrimonio.