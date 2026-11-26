El origen de la tensión entre Moria Casán y María Fernanda Callejón

En su relato, Moria Casán le dejó en claro a María Fernanda Callejón qué fue lo que más le molestó de la situación y de lo que se fue expandiendo luego en los medios.

"El término maltrato es una barbaridad. Si vos sentís eso entonces yo no te creo lo de Diotto, perdoname que te lo diga", le advirtió.

Ante eso, la panelista se defendió: "Yo jamás sentí que me maltrataste, acá soy feliz y lo dije mil veces, vos tenés derecho de creerme o no. Acá soy feliz digan lo que digan pero sí es verdad que en un año he pasado cinco vidas acá y estoy orgullosa".

La conductora dejó en claro que no está enojada con la actriz: "Moria nunca se enoja porque sino no no estaría así a la edad que tengo chicos". "En el corte charlamos de otra cosa", aseguró María Fernanda en esa línea sobre los diálogos que mantiene fuera del aire.

Moria Casán continuó insistiendo en un punto central: "Si en algún momento me sale una chispa en la discusión te lo digo en el momento, no hay toxicidad, todo lo que entra tiene que salir. Si vos sentí que yo te maltraté, ahí yo no te creo lo de Diotto, perdoname que te lo diga".

"Jamas sentí eso", le aclaró Callejón. Y la diva cerró picante: "Acá te hemos cuidado como nadie, sabíamos que no podías hablar e hiciste cosas como hablar en otros programas".